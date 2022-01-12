Раскрываем секреты: что есть в морозилке каждого шеф-повара

Ваша морозильная камера забита полупустыми контейнерами с мороженым и пакетами с овощами? Пора все изменить! Отныне вы будете замораживать меньше и лишь то, что точно пригодится.

Каждый шеф-повар знает целый ряд замечательных продуктов для легких и быстрых блюд. Они хорошо замораживаются и хранятся неделями, а то и месяцами.

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Курятина

Никогда не будет плохой идеей заморозить несколько кусочков курицы, которые можно безопасно хранить несколько месяцев.

Важнейшие продукты, которые я храню в морозильной камере, это куриные грудки без костей и кожи,

– рассказывает Шелли Шелли из известного американского ресторана Chef In The Burbs.

Курятина на "запас" / Фото pinterest

Сливочное масло

Замороженное сливочное масло прекрасно хранится, а возможностей его использования существует просто множество.

Для бутербродов и пирогов / Фото pinterest

Морепродукты

Если вы покупаете морепродукты и не хотите использовать их сразу, вы всегда можете заморозить их. Морепродукты размораживаются удивительно быстро и являются одним из самых разных источников белка. Они также быстро готовятся, что делает их "чемпионами" на кухне.

Прекрасная идея для скорого ужина / Фото pinterest

Замороженные ягоды

Не каждый фрукт подходит для морозильной камеры, чего не скажешь о ягодах. Их всегда можно заморозить в сезон, а затем лакомиться ими целую зиму.

Еще идея для хранения / Фото pinterest

Травы

Свежая зелень может стоять в морозильной камере до года, не портясь. Это означает, что избыток базилика, который вы выращивали летом, можно легко хранить, а затем использовать в середине зимы. Митч Пренски, отмеченный наградами шеф-повар и опытный кулинарный профессионал, рассказывает, что он рубит свежую зелень, а затем разлагает ее в порционные формы для льда.

Зелень – отличная опция для замораживания / Фото pinterest

Замороженный горох

Горошек чрезвычайно универсален — он прекрасно подходит для быстрых и легких блюд из макарон и риса, а также обязателен в пирогах и разнообразных запеканках. Из него тоже получается довольно простой и вкусный гарнир, если его соединить с маслом, зеленью и соком лимона. Поэтому иметь под рукой замороженный горох – очень хорошая идея.

Прекрасный компонент для разнообразных блюд / Фото pinterest