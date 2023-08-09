Одной банки будет мало: рецепт домашней аджики на зиму
9 августа 2023, 20:37Читати новину українською
Какие популярные закрутки вы знаете? Мы обожаем аджику, ведь она не только ароматна и пикантна, но еще идеально подходит к мясу.
24 канал подготовил рецепт точно вышедшей аджики. Попытайтесь заготовить ее на зиму и наслаждайтесь отличным вкусом в течение холодных месяцев.
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Также вкусно просто намазать ее на бутерброд или добавить в макароны.
Рецепт аджики
- Время: 45 минут
- Порции: 4
– 2 килограмма помидоров;
– 7 сладких перцев;
– 5 перчиков чили;
– кинза, петрушка;
– 1 стакан масла;
– 2 ложки сахара;
– 1 чайная ложка хмели-сунели;
– 1 чайная ложка кориандра;
– соль.
Приготовление:
- Тщательно промойте овощи, очистите от семян и плодоножек.
- Помидоры разрежьте на четверти.
- Нарежьте чеснок мелким кубиком, а зелень нарубите ножом.
- Измельчите овощи блендером или мясорубкой в пюре.
- В большой кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и обжарьте овощную смесь без чеснока и зелени.
- Доведите овощную массу до кипения на небольшом огне, не забывайте помешивать ее ложкой.
- Добавить чеснок, специи и зелень, перемешать и варить еще 10 минут.
- Разлейте аджику в стерилизованные банки и закройте плотно крышками.
- Переверните заготовки верхом дном и накройте полотенцем. Оставьте их охлаждаться при комнатной температуре.
- Готовую аджику храните в прохладном месте.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковый рулет с помидорами.