Легкий, быстрый и вкусный рецепт кабачкового рулета сможет повторить каждый. Его можно подавать как отдельную холодную закуску к столу или мясным или рыбным блюдам.
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Нарежьте готовый рулет порционными кусочками и наслаждайтесь всей семьей.
Рецепт кабачкового рулета без майонеза
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Приготовление:
- Натираем очищенный кабачок на терку и солим. Отжимаем лишний сок.
- Соединяем для кабачкового теста яйца, сметану, муку и сам кабачок. Перемешиваем со специями и выкладываем на противень покрытый ковриком для выпечки.
- Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 30 – 35 минут до готовности.
- Для начинки смешиваем натертые плавленые творожки, выжатый чеснок, крем-творог, сметану и специи.
- Нарезаем тонкими ломтиками помидор.
- Охлаждаем кабачковый корж и смазываем его начинкой, выкладываем помидоры.
- Осторожно заворачиваем в рулет и дополнительно в слой пищевой пленки. Отправляем кабачковый рулет в холодильник для стабилизации.
- Нарезаем кусочками и подаем на стол.
Приятного аппетита!