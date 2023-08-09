Легкий, быстрый и вкусный рецепт кабачкового рулета сможет повторить каждый. Его можно подавать как отдельную холодную закуску к столу или мясным или рыбным блюдам.

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Нарежьте готовый рулет порционными кусочками и наслаждайтесь всей семьей.

Рецепт кабачкового рулета без майонеза

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Натираем очищенный кабачок на терку и солим. Отжимаем лишний сок.
  • Соединяем для кабачкового теста яйца, сметану, муку и сам кабачок. Перемешиваем со специями и выкладываем на противень покрытый ковриком для выпечки.
  • Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 30 – 35 минут до готовности.
  • Для начинки смешиваем натертые плавленые творожки, выжатый чеснок, крем-творог, сметану и специи.
  • Нарезаем тонкими ломтиками помидор.
  • Охлаждаем кабачковый корж и смазываем его начинкой, выкладываем помидоры.
  • Осторожно заворачиваем в рулет и дополнительно в слой пищевой пленки. Отправляем кабачковый рулет в холодильник для стабилизации.
  • Нарезаем кусочками и подаем на стол.

Приятного аппетита!