Легкий, быстрый и вкусный рецепт кабачкового рулета сможет повторить каждый. Его можно подавать как отдельную холодную закуску к столу или мясным или рыбным блюдам.

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Нарежьте готовый рулет порционными кусочками и наслаждайтесь всей семьей.

Рецепт кабачкового рулета без майонеза

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

Ингредиенты:

– 600 граммов кабачка;

– 3 яйца;

– соль, перец и любимые специи

– 30 граммов сметаны

– 90 граммов муки.

Для начинки:

– 3 штуки плавленых сырков;

– 100 граммов крем-сыра;

– 60 граммов сметаны;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– соль, перец и любимые специи;

– 1 помидор.

Приготовление:

Натираем очищенный кабачок на терку и солим. Отжимаем лишний сок.

Соединяем для кабачкового теста яйца, сметану, муку и сам кабачок. Перемешиваем со специями и выкладываем на противень покрытый ковриком для выпечки.

Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 30 – 35 минут до готовности.

Для начинки смешиваем натертые плавленые творожки, выжатый чеснок, крем-творог, сметану и специи.

Нарезаем тонкими ломтиками помидор.

Охлаждаем кабачковый корж и смазываем его начинкой, выкладываем помидоры.

Осторожно заворачиваем в рулет и дополнительно в слой пищевой пленки. Отправляем кабачковый рулет в холодильник для стабилизации.

Нарезаем кусочками и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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