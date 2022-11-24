Вкус апельсинового сока получается насыщенным, умеренно сладким. Его не отличить от свежевыжатого, а польза та же.
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Главным секретом такого напитка является замораживание апельсинов. Мы это делаем для того, чтобы белая часть кожуры меньше горчила, поскольку мы их предварительно не чистим. Вдобавок, так они легче измельчаются блендером.
Рецепт апельсинового сока
- Время: 25 минут
- Порции: 3 литра
Приготовление:
- Перед началом приготовления напитка замораживаем апельсины.
- ️Размораживаем апельсины, нарезаем небольшими кусочками и выкладываем в блендер.
- Наливаем немного воды из общего количества и перебиваем. Этот процесс можно делать также погружным блендером.
- В кастрюлю выливаем оставшуюся воду, добавляем взбитые апельсины, лимонную кислоту (или сок одного лимона), сахар и подогреваем на огне до растворения сахара. Не кипятим!
- Охлаждаем сок, процеживаем через марлю и смакуем.