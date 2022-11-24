Смак апельсинового соку виходить насиченим, вміру солодким. Його не відрізнити від свіжовичавленого, а користь та сама.

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Головним секретом такого напою є заморожування апельсинів. Ми це робимо для того, щоб біла частина шкірки менше гірчила, оскільки ми їх попередньо не чистимо. На додаток, так вони легше подрібнюються блендером.

Рецепт апельсинового соку

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 3 літри

Інгредієнти:

– 3 апельсини

– 2,7 літра води

– 300 – 350 грамів цукру

– половина чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

️Перед початком приготування напою заморожуємо апельсини.

️Розморожуємо апельсини, нарізаємо невеликими шматочками та викладаємо в блендер.

Наливаємо трохи води з загальної кількості та перебиваємо. Цей процес можна робити також погружним блендером.