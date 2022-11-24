Смак апельсинового соку виходить насиченим, вміру солодким. Його не відрізнити від свіжовичавленого, а користь та сама.

Читайте також Немає світла – рятуйся МІНІ: три прості рецепти

Головним секретом такого напою є заморожування апельсинів. Ми це робимо для того, щоб біла частина шкірки менше гірчила, оскільки ми їх попередньо не чистимо. На додаток, так вони легше подрібнюються блендером.

Рецепт апельсинового соку

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 3 літри

Приготування:

  • ️Перед початком приготування напою заморожуємо апельсини.
  • ️Розморожуємо апельсини, нарізаємо невеликими шматочками та викладаємо в блендер.
  • Наливаємо трохи води з загальної кількості та перебиваємо. Цей процес можна робити також погружним блендером.
  • ️В каструлю виливаємо решту води, додаємо збиті апельсини, лимонну кислоту (або сік одного лимона), цукор і підігріваємо на вогні до розчинення цукру. Не кип'ятимо!
  • ️Охолоджуємо сік, проціджуємо через марлю та смакуємо.