Смак апельсинового соку виходить насиченим, вміру солодким. Його не відрізнити від свіжовичавленого, а користь та сама.
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Головним секретом такого напою є заморожування апельсинів. Ми це робимо для того, щоб біла частина шкірки менше гірчила, оскільки ми їх попередньо не чистимо. На додаток, так вони легше подрібнюються блендером.
Рецепт апельсинового соку
- Час: 25 хвилин
- Порції: 3 літри
Приготування:
- ️Перед початком приготування напою заморожуємо апельсини.
- ️Розморожуємо апельсини, нарізаємо невеликими шматочками та викладаємо в блендер.
- Наливаємо трохи води з загальної кількості та перебиваємо. Цей процес можна робити також погружним блендером.
- ️В каструлю виливаємо решту води, додаємо збиті апельсини, лимонну кислоту (або сік одного лимона), цукор і підігріваємо на вогні до розчинення цукру. Не кип'ятимо!
- ️Охолоджуємо сік, проціджуємо через марлю та смакуємо.