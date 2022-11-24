Три литра сока из трех апельсинов: кулинарные уловки

Если вы обожаете апельсиновый сок до завтрака или обеда, но каждый раз давить его собственноручно не слишком бюджетно – выход есть. Приготовьте целых три литра напитка всего из трех апельсинов.

Вкус апельсинового сока получается насыщенным, умеренно сладким. Его не отличить от свежевыжатого, а польза та же.

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Главным секретом такого напитка является замораживание апельсинов. Мы это делаем для того, чтобы белая часть кожуры меньше горчила, поскольку мы их предварительно не чистим. Вдобавок, так они легче измельчаются блендером.

Рецепт апельсинового сока

Время: 25 минут

25 минут Порции: 3 литра

– 3 апельсина– 2,7 литра воды– 300 – 350 граммов сахара– половина чайной ложки лимонной кислоты.

Приготовление:

Перед началом приготовления напитка замораживаем апельсины.

️Размораживаем апельсины, нарезаем небольшими кусочками и выкладываем в блендер.

Наливаем немного воды из общего количества и перебиваем. Этот процесс можно делать также погружным блендером.