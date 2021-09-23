Армянская хапама: как плов, только без мяса и в тыкве
Источник:Їжа
В тыквенный сезон вы просто обязаны приготовить этот армянский плов! И не пугайтесь: ради хапамы вам не придется несколько часов торчать на кухне. А вкус будет – нереальный!
Хапама –
традиционное блюдо армянской кухни, которое очень похоже на любимый нами плов, но с особенностями. Это блюдо обычно готовят на армянской свадьбе, ведь оно считается символом разнообразия и достатка.
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К фруктовому плову в горшочке из тыквы добавляют яблоки, изюм, финики и другие любимые сухофрукты. Подают хапаму к столу предварительно разрезав на кусочки и раскрыв тыкву словно цветок.
Рецепт хапамы
- Время: 2 часа
- Порции: 8
Хапама / Фото Гастроном
– 2 кг тыквы;
– 50 г миндальных хлопьев;
– 100 г риса басмати;
– 100 г сливочного масла;
– 50 г изюма;
– 1 яблоко;
– 50 г фиников;
– 50 г чернослива;
– мед;
– соль.
Приготовление:
- Тщательно промойте рис в воде и отварите его в течение 4 – 5 минут. Слейте лишнюю воду.
Приготовление хапамы / Фото Їжа
- Обжарьте миндальные хлопья на сухой сковородке и переложите в чистую посуду.
- Обжарьте на сковородке со сливочным маслом нарезанные яблоки и сухофрукты в течение 5 минут.
Приготовление хапамы / Фото Їжа
- Тыкву помойте, срежьте верхушку и удалите семена и волокна.
Приготовление хапамы / Фото Їжа
- Смешайте сухофрукты, яблоки, миндальные хлопья с рисом, полейте медом и посолите на ваш вкус. Выложите начинку в середину тыквы.
- Выложите сверху несколько кусочков сливочного масла и накройте крышкой из тыквы.
Приготовление хапамы / Фото Їжа
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте блюдо в течение 1,5 часа.
- Блюдо готово. Перед подачей к столу хапаму разрезают на 6 – 8 частей и подают развернутым, словно цветок. Приятного аппетита!