Армянская хапама: как плов, только без мяса и в тыкве

В тыквенный сезон вы просто обязаны приготовить этот армянский плов! И не пугайтесь: ради хапамы вам не придется несколько часов торчать на кухне. А вкус будет – нереальный!

Хапама –

традиционное блюдо армянской кухни, которое очень похоже на любимый нами плов, но с особенностями. Это блюдо обычно готовят на армянской свадьбе, ведь оно считается символом разнообразия и достатка.

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К фруктовому плову в горшочке из тыквы добавляют яблоки, изюм, финики и другие любимые сухофрукты. Подают хапаму к столу предварительно разрезав на кусочки и раскрыв тыкву словно цветок.

Рецепт хапамы

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8



Хапама / Фото Гастроном

– 2 кг тыквы;– 50 г миндальных хлопьев;– 100 г риса басмати;– 100 г сливочного масла;– 50 г изюма;– 1 яблоко;– 50 г фиников;– 50 г чернослива;– мед;– соль.

Приготовление:

Тщательно промойте рис в воде и отварите его в течение 4 – 5 минут. Слейте лишнюю воду.



Приготовление хапамы / Фото Їжа

Обжарьте миндальные хлопья на сухой сковородке и переложите в чистую посуду.

Обжарьте на сковородке со сливочным маслом нарезанные яблоки и сухофрукты в течение 5 минут.



Приготовление хапамы / Фото Їжа

Тыкву помойте, срежьте верхушку и удалите семена и волокна.



Приготовление хапамы / Фото Їжа

Смешайте сухофрукты, яблоки, миндальные хлопья с рисом, полейте медом и посолите на ваш вкус. Выложите начинку в середину тыквы.

Выложите сверху несколько кусочков сливочного масла и накройте крышкой из тыквы.



Приготовление хапамы / Фото Їжа