Хапама – традиційна страва вірменської кухні, яка дуже схожа на улюблений нами плов, але з особливостями. Цю страву зазвичай готують на вірменському весіллі, адже вона вважається символом різноманітності та достатку.

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До фруктового плову в горщику з гарбуза додають яблуки, родзинки, фініки та інші улюблені сухофрукти. Подають хапаму до столу попередньо розрізавши на шматочки і розкривши гарбуз наче квітку.

Рецепт хапами

Час: 2 години

2 години Порції: 8



Хапама / Фото Гастроном

Інгредієнти:

– 2 кг гарбуза;

– 50 г мигдалевих пластівців;

– 100 г рису Басматі;

– 100 г вершквого масла;

– 50 г родзинок;

– 1 яблуко;

– 50 г фініків;

– 50 г чорносливу;

– мед;

– сіль.

Приготування:

Ретельно промийте рис у воді та відваріть його протягом 4 – 5 хвилин. Злийте зайву воду.



Приготування хапами / Фото Їжа

Обсмажте мигдалеві пластівці на сухій сковорідці та перекладіть в чистий посуд.

Обсмажте на сковорідці з вершковим маслом нарізані яблука та сухофрукти протягом 5 хвилин.



Приготування хапами / Фото Їжа

Гарбуз помийте, зріжте верхівку та видаліть насіння і волокна.



Приготування хапами / Фото Їжа

Змішайте сухофрукти, яблука, мигдалеві пластівці з рисом, полийте медом та посоліть на ваш смак. Викладіть начинку в середину гарбуза.

Викладіть зверху кілька шматочків вершкового масла та накрийте кришкою з гарбуза.



Приготування хапами / Фото Їжа

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте страву протягом 1,5 години.