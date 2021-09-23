Хапама – традиційна страва вірменської кухні, яка дуже схожа на улюблений нами плов, але з особливостями. Цю страву зазвичай готують на вірменському весіллі, адже вона вважається символом різноманітності та достатку.

Читайте також Дитячі страви з куркою на щодень: соковиті мітболи, наґетси та котлети із сирною начинкою

До фруктового плову в горщику з гарбуза додають яблуки, родзинки, фініки та інші улюблені сухофрукти. Подають хапаму до столу попередньо розрізавши на шматочки і розкривши гарбуз наче квітку.

Рецепт хапами

  • Час: 2 години
  • Порції: 8


Хапама / Фото Гастроном

Приготування:

  1. Ретельно промийте рис у воді та відваріть його протягом 4 – 5 хвилин. Злийте зайву воду.


Приготування хапами / Фото Їжа

  1. Обсмажте мигдалеві пластівці на сухій сковорідці та перекладіть в чистий посуд.
  1. Обсмажте на сковорідці з вершковим маслом нарізані яблука та сухофрукти протягом 5 хвилин.


Приготування хапами / Фото Їжа

  1. Гарбуз помийте, зріжте верхівку та видаліть насіння і волокна.


Приготування хапами / Фото Їжа

  1. Змішайте сухофрукти, яблука, мигдалеві пластівці з рисом, полийте медом та посоліть на ваш смак. Викладіть начинку в середину гарбуза.
  1. Викладіть зверху кілька шматочків вершкового масла та накрийте кришкою з гарбуза.


Приготування хапами / Фото Їжа

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте страву протягом 1,5 години.
  1. Страва готова. Перед подачею до столу хапаму розрізають на 6 – 8 частин та подають розгорнутою наче квітку. Смачного!