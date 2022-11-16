Банановый хлеб – это простая и вкусная домашняя выпечка. Ее можно приравнять к кексу, ведь она сладкая. Зимой такой хлеб станет отличным вариантом к завтраку или перекусу.

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Для бананового хлеба прекрасно подходят перезрелые фрукты, ведь чем мягче они будут – тем вкуснее выпечка. Заморозьте те бананы, которые скоро нужно будет выбросить, чтобы в любое время приготовить домашний вкус.

Рецепт бананового хлеба

Время: 65 минут

65 минут Порции: 4 человека

Ингредиенты:

– 3 банана и 1 для декора;

– 200 граммов сахара;

– 120 граммов сливочного масла;

– 2 куриных яйца;

– 250 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка соды;

– 100 граммов черного шоколада.

Приготовление:

Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром с помощью миксера. Добавляем яйца и снова взбиваем.

Затем добавляем измельченные бананы, если они заморожены – заранее достаньте их из морозилки.

Всыпаем просеянную муку с содой, часть шоколада. Другую часть оставляем для того, чтобы посыпать сверху банановый хлеб.

Готовое однородное тесто выливаем в подготовленную форму (заранее смазанную маслом и присыпанную мукой).

Выпекаем при 180 градусах около часа. Кекс должен остаться достаточно влажным.

Достаем из духовки, даем немного остыть и уже только тогда достаем из формы.

Приятного тебе аппетита!