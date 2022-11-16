Банановий хліб – це проста та смачна домашня випічка. Її можна прирівняти до кексу, адже вона солодка. Взимку такий хліб стане чудовим варіантом до сніданку чи перекусу.
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Для бананового хліба чудово підходять перестиглі фрукти, адже чим м’якше вони будуть – тим смачніше буде випічка. Заморозьте ті банани, які вже скоро потрібно буде викинути, щоб в будь-який час приготувати домашній смаколик.
Рецепт бананового хліба
- Час: 65 хвилин
- Порції: 4 особи
Приготування:
- Розм'якшене вершкове масло збиваємо з цукром за допомогою міксера. Додаємо яйця і знову збиваємо.
- Слідом додаємо подрібнені банани, якщо вони заморожені – заздалегідь дістаньте їх з морозилки.
- Всипаємо просіяне борошно з содою, частину шоколаду. Іншу частину залишаємо для того, щоб посипати зверху бананових хліб.
- Готове однорідне тісто виливаємо в підготовлену форму (заздалегідь змащену маслом і присипану борошном).
- Випікаємо при 180 градусах близько години. Кекс має залишитись досить вологим.
- Дістаємо з духовки, даємо трішки охолонути і вже тільки тоді дістаємо з форми.
Смачного!