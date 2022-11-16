Не выбрасывайте перезрелые бананы: рецепт хлеба в духовке
16 ноября 2022 , 11:17Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Часто бывает так, что мы забываем о бананах, которые приобрели накануне. Но не выбрасывать их когда они уже переспели?! Мы предлагаем приготовить из них хлеб.
Банановый хлеб – это простая и вкусная домашняя выпечка. Ее можно приравнять к кексу, ведь она сладкая. Зимой такой хлеб станет отличным вариантом к завтраку или перекусу.
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Для бананового хлеба прекрасно подходят перезрелые фрукты, ведь чем мягче они будут – тем вкуснее выпечка. Заморозьте те бананы, которые скоро нужно будет выбросить, чтобы в любое время приготовить домашний вкус.
Рецепт бананового хлеба
- Время: 65 минут
- Порции: 4 человека
– 3 банана и 1 для декора;
– 200 граммов сахара;
– 120 граммов сливочного масла;
– 2 куриных яйца;
– 250 граммов пшеничной муки;
– 1 чайная ложка соды;
– 100 граммов черного шоколада.
Приготовление:
- Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром с помощью миксера. Добавляем яйца и снова взбиваем.
- Затем добавляем измельченные бананы, если они заморожены – заранее достаньте их из морозилки.
- Всыпаем просеянную муку с содой, часть шоколада. Другую часть оставляем для того, чтобы посыпать сверху банановый хлеб.
- Готовое однородное тесто выливаем в подготовленную форму (заранее смазанную маслом и присыпанную мукой).
- Выпекаем при 180 градусах около часа. Кекс должен остаться достаточно влажным.
- Достаем из духовки, даем немного остыть и уже только тогда достаем из формы.
Приятного тебе аппетита!