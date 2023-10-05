Как сделать домашнее вино из винограда Изабелла

Один из самых популярных напитков, безусловно, является вино. Белое, розовое или красное оно несет не только терпкий вкус, но и удивительный аромат.

Белое вино – это алкогольный напиток, изготовленный из белого винограда. Одним из самых популярных является Изабелла. Вкус напитка сладкий, немного терпкий, а аромат вы еще долго будете чувствовать рядом.

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Мы подготовили рецепт белого вина Изабелла, который вы с легкостью можете приготовить на дому, следуя рекомендациям.

Рецепт белого вина Изабелла

Время: 3 – 4 месяца

3 – 4 месяца Порции: 2

– 10 килограммов белого винограда;– 3 килограмма сахара.

Приготовление:

Для приготовления вина используйте сорванные, свежие гроздья винограда сорта Изабелла. Отделяем виноградины от гроздей, просушиваем на бумажных полотенцах и давим сок руками. Также можно использовать толкучку, но лучше руками.

С помощью марли отжимаем сок, процеживаем и добавляем сахар. Перемешиваем все и переливаем в бутылку, чтобы он наполнился на две трети.

Закрываем все крышкой с дырочкой, в отверстие вставляем трубочку. Теперь нужно дуть в трубку и опустить ее в приготовленное ведро с водой. Для полной герметичности рекомендуется замазать край крышки пластилином.

Дальше бутыль с будущим вином должна постоять три месяца в погребе. Периодически воду в ведре, в которую через трубку выводится газ, следует менять.

Готовое вино Изабелла следует разлить по бутылкам. Если делать все верно, в итоге вы получите красивое ароматное белое вино. Для тех, кто любит более сладкие напитки, рекомендуется после трех месяцев добавить больше сахара – и пусть бутыль стоит в темном прохладном месте еще месяц.

Приятного аппетита!

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