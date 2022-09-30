К праздничному столу: рецепт нежного бисквитного рулета с кремом

Бисквитный рулет с нежным кремом станет настоящим украшением праздничного стола. Он довольно прост в приготовлении, а смакует, как из кондитерской.

Этот рулет, без преувеличения, можно назвать идеальным. Рыхлый бисквитный корж, нежный сливочный крем и изюм десерта – дополнительная ягодная начинка.

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Такой рулет прекрасно подойдет как на праздничном столе, так и на обыденном. Его можно подарить на день рождения родным и близким, ведь его вид и вкус безупречен.

Рецепт ягодного бисквитного рулета

Время: 4 – 6 часов

4 – 6 часов Порции: 6

– 5 сырых куриных яиц;– 120 граммов сахара;– 90 граммов пшеничной муки;– 2 грамма разрыхлителя для теста;– 1 грамм соли;– 40 миллилитров молока;– 40 миллилитров подсолнечного рафинированного масла.– 150 граммов крем-сыра;– 50 миллилитров сливок 33 – 36%;– 30 граммов сахарной пудры.– 100 грамм ягодного пюре;– 1 чайная ложка крахмала;– 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:️

Для ягодной внутренности смешиваем все ингредиенты и варим на умеренном огне до загустения. Охлаждаем при комнатной температуре.

Для лепешки отделяем белки от желтков. Яичные желтки взбиваем с 1 г соли и 50 г сахара до освещения, около 5 минут.

Яичные белки взбиваем с 70 граммами сахара до устойчивых пиков. К взбитым белкам выливаем взбитые желтки и перемешиваем силиконовой лопаткой. К массе просеиваем муку и добавляем разрыхлитель, перемешиваем.

В отдельной мисочке смешиваем молоко и масло, добавляем несколько ложек теста и перемешиваем. Выливаем в тесто и снова перемешиваем.

Деко застилаем пергаментом для выпечки, выливаем тесто и разравниваем поверхность. Выпекаем в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 25 – 30 минут.

Горячий бисквит вытаскиваем из духовки, сразу накрываем сверху пергаментом, охлаждаем при комнатной температуре. Вытаскиваем бисквит из противня, и переворачиваем на пергамент, а пергамент на котором бисквит выпекался – снимаем.

️Для крема смешиваем все ингредиенты. Сливки и творог должны быть холодными. Взбиваем миксером 5 минут.

По бисквите распределяем крем, сверху ягодную начинку (можно заменить джемом или вареньем) и скручиваем в плотный рулет с помощью пергамента.

Кладем рулет в холодильник на несколько часов или ночью.

По желанию при подаче можно украсить готовый рулет взбитыми сливками или просто сахарной пудрой.

Приятного тебе аппетита!