Цей рулет, без перебільшення можна назвати ідеальним. Пухкий бісквітний корж, ніжний вершковий крем та родзинка десерту – додаткова ягідна начинка.
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Такий рулет чудово пасуватиме як на святковому столі, так і на буденному. Його можна подарувати на день народження рідним і близьким, адже його вигляд і смак бездоганний.
Рецепт ягідного бісквітного рулету
- Час: 4 – 6 годин
- Порції: 6
Приготування:️
- Для ягідної начинки змішуємо всі інгредієнти і варимо на помірному вогні до загустіння. Охолоджуємо при кімнатній температурі.
- Для коржа відділяємо білки від жовтків. Яєчні жовтки збиваємо з 1 грамом солі і 50 грамами цукру до посвітління, близько 5 хвилин.
- ️Яєчні білки збиваємо з 70 грамами цукру до стійких піків. До збитих білків виливаємо збиті жовтки і перемішуємо силіконовою лопаткою. До маси просіюємо борошно і додаємо розпушувач, перемішуємо.
- ️В окремій мисочці змішуємо молоко і олію, додаємо декілька ложок тіста і перемішуємо. Виливаємо в тісто і знову перемішуємо.
- ️Деко застилаємо пергаментом для випікання, виливаємо тісто і розрівнюємо поверхню. ️Випікаємо в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 25 – 30 хвилин.
- ️Гарячий бісквіт витягуємо з духовки, відразу накриваємо зверху пергаментом, охолоджуємо при кімнатній температурі. Витягуємо бісквіт з деко, і перевертаємо на пергамент, а пергамент на якому бісквіт випікався – знімаємо.
- ️Для крему змішуємо всі інгредієнти. Вершки і сир мають бути холодні. Збиваємо міксером 5 хвилин.
- ️На бісквіті розподіляємо крем, зверху ягідну начинку(можна замінити на джем чи варення) і скручуємо в щільний рулет з допомогою пергаменту.
- Кладемо рулет в холодильник на декілька годин або на ніч.
- За бажанням при подачі можна прикрасити готовий рулет збитими вершками або просто цукровою пудрою.
Смачного!