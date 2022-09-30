Этот рулет, без преувеличения, можно назвать идеальным. Рыхлый бисквитный корж, нежный сливочный крем и изюм десерта – дополнительная ягодная начинка.
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Такой рулет прекрасно подойдет как на праздничном столе, так и на обыденном. Его можно подарить на день рождения родным и близким, ведь его вид и вкус безупречен.
Рецепт ягодного бисквитного рулета
- Время: 4 – 6 часов
- Порции: 6
Приготовление:️
- Для ягодной внутренности смешиваем все ингредиенты и варим на умеренном огне до загустения. Охлаждаем при комнатной температуре.
- Для лепешки отделяем белки от желтков. Яичные желтки взбиваем с 1 г соли и 50 г сахара до освещения, около 5 минут.
- Яичные белки взбиваем с 70 граммами сахара до устойчивых пиков. К взбитым белкам выливаем взбитые желтки и перемешиваем силиконовой лопаткой. К массе просеиваем муку и добавляем разрыхлитель, перемешиваем.
- В отдельной мисочке смешиваем молоко и масло, добавляем несколько ложек теста и перемешиваем. Выливаем в тесто и снова перемешиваем.
- Деко застилаем пергаментом для выпечки, выливаем тесто и разравниваем поверхность. Выпекаем в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 25 – 30 минут.
- Горячий бисквит вытаскиваем из духовки, сразу накрываем сверху пергаментом, охлаждаем при комнатной температуре. Вытаскиваем бисквит из противня, и переворачиваем на пергамент, а пергамент на котором бисквит выпекался – снимаем.
- ️Для крема смешиваем все ингредиенты. Сливки и творог должны быть холодными. Взбиваем миксером 5 минут.
- По бисквите распределяем крем, сверху ягодную начинку (можно заменить джемом или вареньем) и скручиваем в плотный рулет с помощью пергамента.
- Кладем рулет в холодильник на несколько часов или ночью.
- По желанию при подаче можно украсить готовый рулет взбитыми сливками или просто сахарной пудрой.
Приятного тебе аппетита!