Замечательное блюдо, которое готовится из доступных ингредиентов – это о блинах на кипятке. Понадобятся лишь те продукты, которые есть на каждой кухне.

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Блины на кипятке

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Топовое блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1,5 стакана пшеничной муки;

– 1 стакан воды;

– 3 столовые ложки сахара;

– пол чайной ложки соли;

– 2 стакана молока;

– 3 яйца;

– 3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Взбейте яйца венчиком до образования пены. Добавьте в массу соль, сахар и половину порции молока. Все тщательно перемешайте. Потом всыпьте просеянную муку, обязательно в несколько этапов. Влейте масло и остальное молоко. Все снова тщательно перемешайте. Теперь нужно вскипятить воду и вылить ее в тесто. Вымешайте его до однородного состояния. Разогрейте сковороду для блинов и смажьте ее маслом (лучше всего это сделать салфеткой или кисточкой). Половником вылейте на сковороду тесто и равномерно распределите его по дну. Жарьте блинчик на маленьком огне в течение минуты. С помощью лопатки переверните блинчик и поджарьте со второй стороны до румяного оттенка. Повторите действия со всем тестом. Блины получаются чрезвычайно нежными и ароматными. Подавайте с любимой начинкой.

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