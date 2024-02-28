Замечательное блюдо, которое готовится из доступных ингредиентов – это о блинах на кипятке. Понадобятся лишь те продукты, которые есть на каждой кухне.

Не пропустите Как наши предки готовили холодец без холодильника и желатина: главные секреты успешного блюда

Блины на кипятке

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

БлинчикиТоповое блюдо / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Взбейте яйца венчиком до образования пены.
  2. Добавьте в массу соль, сахар и половину порции молока. Все тщательно перемешайте.
  3. Потом всыпьте просеянную муку, обязательно в несколько этапов.
  4. Влейте масло и остальное молоко. Все снова тщательно перемешайте.
  5. Теперь нужно вскипятить воду и вылить ее в тесто. Вымешайте его до однородного состояния.
  6. Разогрейте сковороду для блинов и смажьте ее маслом (лучше всего это сделать салфеткой или кисточкой).
  7. Половником вылейте на сковороду тесто и равномерно распределите его по дну.
  8. Жарьте блинчик на маленьком огне в течение минуты.
  9. С помощью лопатки переверните блинчик и поджарьте со второй стороны до румяного оттенка.
  10. Повторите действия со всем тестом.
  11. Блины получаются чрезвычайно нежными и ароматными.
  12. Подавайте с любимой начинкой.