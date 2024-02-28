Чудова страва, яка готується з доступних інгредієнтів – це про налисники на кипятку. Знадобляться лише ті продукти, які є на кожній кухні.

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Млинці на кипятку

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Топова страва / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1,5 склянки пшеничного борошна;

– 1 склянка води;

– 3 столові ложки цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 2 склянки молока;

– 3 яйця;

– 3 столові ложки олії.

Приготування:

Збийте яйця вінчиком до утворення піни. Додайте у масу сіль, цукор та половину порції молока. Усе ретельно перемішайте. Згодом всипте просіяне борошно, обов'язково у кілька етапів. Влийте олію та решту молока. Усе знову ретельно перемішайте. Тепер потрібно закип’ятити воду і вилити її у тісто. Вимішайте його до однорідного стану. Розігрійте пательню для млинців та змастіть її олією (найкраще це зробити серветкою чи пензликом). Ополоником вилийте на сковорідку тісто і рівномірно розподіліть його по дну. Смажте млинець на маленькому вогні впродовж хвилини. З допомогою лопатки переверніть млинець і підсмажте з другого боку до рум’яного відтінку. Повторіть дії з усім тістом. Млинці виходять надзвичайно ніжні та запашні. Подавайте з улюбленою начинкою.

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