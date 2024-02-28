Чудова страва, яка готується з доступних інгредієнтів – це про налисники на кипятку. Знадобляться лише ті продукти, які є на кожній кухні.

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Млинці на кипятку

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

НалисникиТопова страва / Фото unsplash

Приготування:

  1. Збийте яйця вінчиком до утворення піни.
  2. Додайте у масу сіль, цукор та половину порції молока. Усе ретельно перемішайте.
  3. Згодом всипте просіяне борошно, обов'язково у кілька етапів.
  4. Влийте олію та решту молока. Усе знову ретельно перемішайте.
  5. Тепер потрібно закип’ятити воду і вилити її у тісто. Вимішайте його до однорідного стану.
  6. Розігрійте пательню для млинців та змастіть її олією (найкраще це зробити серветкою чи пензликом).
  7. Ополоником вилийте на сковорідку тісто і рівномірно розподіліть його по дну.
  8. Смажте млинець на маленькому вогні впродовж хвилини.
  9. З допомогою лопатки переверніть млинець і підсмажте з другого боку до рум’яного відтінку.
  10. Повторіть дії з усім тістом.
  11. Млинці виходять надзвичайно ніжні та запашні.
  12. Подавайте з улюбленою начинкою.