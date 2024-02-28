Если вы еще так никогда не готовили, то обязательно попробуйте: блинчики на кипятке
28 февраля 2024, 19:04Читати новину українською
Источник:food obozrevatel
Блины – это универсальное блюдо, в которое можно добавить абсолютно любую начинку. Рецепт на кипятке сохранит ваши время и деньги.
Замечательное блюдо, которое готовится из доступных ингредиентов – это о блинах на кипятке. Понадобятся лишь те продукты, которые есть на каждой кухне.
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Блины на кипятке
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 1,5 стакана пшеничной муки;
– 1 стакан воды;
– 3 столовые ложки сахара;
– пол чайной ложки соли;
– 2 стакана молока;
– 3 яйца;
– 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Взбейте яйца венчиком до образования пены.
- Добавьте в массу соль, сахар и половину порции молока. Все тщательно перемешайте.
- Потом всыпьте просеянную муку, обязательно в несколько этапов.
- Влейте масло и остальное молоко. Все снова тщательно перемешайте.
- Теперь нужно вскипятить воду и вылить ее в тесто. Вымешайте его до однородного состояния.
- Разогрейте сковороду для блинов и смажьте ее маслом (лучше всего это сделать салфеткой или кисточкой).
- Половником вылейте на сковороду тесто и равномерно распределите его по дну.
- Жарьте блинчик на маленьком огне в течение минуты.
- С помощью лопатки переверните блинчик и поджарьте со второй стороны до румяного оттенка.
- Повторите действия со всем тестом.
- Блины получаются чрезвычайно нежными и ароматными.
- Подавайте с любимой начинкой.