Не шарлотка и не брауни, но сладкий десерт с яблоками. Что это? Правильно это блонды с яблоками и корицей.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом американской выпечки блонды – blondies. По вкусу она очень похожа на сникерс, если готовить ее с орешками, но сегодня кулинар предлагает попробовать ее с сезонными яблоками.

Рецепт блондины с яблоками и корицей

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Очищенные яблоки нарежьте кубиками. Смешайте с сахаром и корицей.
  • Для теста смешайте в миске мягкое сливочное масло, два вида сахара и яйцо. Влейте экстракт ванили, добавьте муку и перемешайте все ложкой.
  • Добавьте в тесто яблоки и перемешайте еще раз.
  • Выложите тесто в форму для выпечки и разровняйте его лопаткой. Дополнительно посыпьте сверху сахаром и корицей.
  • Отправьте блонди выпекаться в духовку на 40-45 минут.
  • Готовый десерт немного охладите, нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!