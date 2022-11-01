Не шарлотка и не брауни, но сладкий десерт с яблоками. Что это? Правильно это блонды с яблоками и корицей.
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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом американской выпечки блонды – blondies. По вкусу она очень похожа на сникерс, если готовить ее с орешками, но сегодня кулинар предлагает попробовать ее с сезонными яблоками.
Рецепт блондины с яблоками и корицей
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Очищенные яблоки нарежьте кубиками. Смешайте с сахаром и корицей.
- Для теста смешайте в миске мягкое сливочное масло, два вида сахара и яйцо. Влейте экстракт ванили, добавьте муку и перемешайте все ложкой.
- Добавьте в тесто яблоки и перемешайте еще раз.
- Выложите тесто в форму для выпечки и разровняйте его лопаткой. Дополнительно посыпьте сверху сахаром и корицей.
- Отправьте блонди выпекаться в духовку на 40-45 минут.
- Готовый десерт немного охладите, нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.
Приятного тебе аппетита!