Не шарлотка и не брауни, но сладкий десерт с яблоками. Что это? Правильно это блонды с яблоками и корицей.

Читайте также Интересное сочетание: котлеты из говядины и курятины

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом американской выпечки блонды – blondies. По вкусу она очень похожа на сникерс, если готовить ее с орешками, но сегодня кулинар предлагает попробовать ее с сезонными яблоками.

Рецепт блондины с яблоками и корицей

Время: 60 минут

Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 2 яблока;

– 20 граммов коричневого сахара;

– 1 чайная ложка корицы.

Для теста:

– 80 граммов мягкого сливочного масла;

_ 80 граммов коричневого сахара;

– 50 граммов белого сахара;

– 1 куриное яйцо;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 105 граммов пшеничной муки.

Дополнительно:

– 15 граммов сахара;

– 1 чайная ложка корицы.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Очищенные яблоки нарежьте кубиками. Смешайте с сахаром и корицей.

Для теста смешайте в миске мягкое сливочное масло, два вида сахара и яйцо. Влейте экстракт ванили, добавьте муку и перемешайте все ложкой.

Добавьте в тесто яблоки и перемешайте еще раз.

Выложите тесто в форму для выпечки и разровняйте его лопаткой. Дополнительно посыпьте сверху сахаром и корицей.

Отправьте блонди выпекаться в духовку на 40-45 минут.

Готовый десерт немного охладите, нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!