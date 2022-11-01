Не шарлотка, і не брауні, але солодкий десерт з яблуками. Що це? Правильно, це блонди з яблуками та корицею.

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом американської випічки блонди – blondies. На смак вона дуже схожа до снікерса, якщо готувати її з горішками, але сьогодні кулінар пропонує спробувати її з сезонними яблуками.

Рецепт блонди з яблуками та корицею

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Очищені яблука наріжте кубиками. Змішайте з цукром та корицею.
  • Для тіста змішайте в мисці м'яке вершкове масло, два види цукру та яйце. Влийте екстракт ванілі, додайте борошно та вимішайте все ложкою.
  • Додайте до тіста яблука та ще раз перемішайте.
  • Викладіть тісто у форму для випікання та розрівняйте його лопаткою. Додатково посипте його зверху цукром та корицею.
  • Відправте блонді випікатися в духовку на 40 – 45 хвилин.
  • Готовий десерт трішки охолодіть, наріжте порційними шматками та подавайте до столу.

Смачного!