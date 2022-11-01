Достаточно готовить шарлотку: готовим яблочный блонди от Эктора

1 ноября 2022 , 09:53
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Источник:

инстаграмм Эктора Хименеса-Браво

Яблоки сейчас в сезоне, а это значит, что пора для выпекания домашних пирогов и других сладких блюд. Этот рецепт станет вашим любимым и вы забудете просто обычную шарлотку.

Не шарлотка и не брауни, но сладкий десерт с яблоками. Что это? Правильно это блонды с яблоками и корицей.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом американской выпечки блонды – blondies. По вкусу она очень похожа на сникерс, если готовить ее с орешками, но сегодня кулинар предлагает попробовать ее с сезонными яблоками.

Рецепт блондины с яблоками и корицей

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 2 яблока;
– 20 граммов коричневого сахара;
– 1 чайная ложка корицы.
Для теста:
– 80 граммов мягкого сливочного масла;
_ 80 граммов коричневого сахара;
– 50 граммов белого сахара;
– 1 куриное яйцо;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 105 граммов пшеничной муки.
Дополнительно:
– 15 граммов сахара;
– 1 чайная ложка корицы.

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Очищенные яблоки нарежьте кубиками. Смешайте с сахаром и корицей.
  • Для теста смешайте в миске мягкое сливочное масло, два вида сахара и яйцо. Влейте экстракт ванили, добавьте муку и перемешайте все ложкой.
  • Добавьте в тесто яблоки и перемешайте еще раз.
  • Выложите тесто в форму для выпечки и разровняйте его лопаткой. Дополнительно посыпьте сверху сахаром и корицей.
  • Отправьте блонди выпекаться в духовку на 40-45 минут.
  • Готовый десерт немного охладите, нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак