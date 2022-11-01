Достаточно готовить шарлотку: готовим яблочный блонди от Эктора
1 ноября 2022 , 09:53Читати новину українською
Источник:инстаграмм Эктора Хименеса-Браво
Яблоки сейчас в сезоне, а это значит, что пора для выпекания домашних пирогов и других сладких блюд. Этот рецепт станет вашим любимым и вы забудете просто обычную шарлотку.
Не шарлотка и не брауни, но сладкий десерт с яблоками. Что это? Правильно это блонды с яблоками и корицей.
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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом американской выпечки блонды – blondies. По вкусу она очень похожа на сникерс, если готовить ее с орешками, но сегодня кулинар предлагает попробовать ее с сезонными яблоками.
Рецепт блондины с яблоками и корицей
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
– 2 яблока;
– 20 граммов коричневого сахара;
– 1 чайная ложка корицы.
Для теста:
– 80 граммов мягкого сливочного масла;
_ 80 граммов коричневого сахара;
– 50 граммов белого сахара;
– 1 куриное яйцо;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 105 граммов пшеничной муки.
Дополнительно:
– 15 граммов сахара;
– 1 чайная ложка корицы.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Очищенные яблоки нарежьте кубиками. Смешайте с сахаром и корицей.
- Для теста смешайте в миске мягкое сливочное масло, два вида сахара и яйцо. Влейте экстракт ванили, добавьте муку и перемешайте все ложкой.
- Добавьте в тесто яблоки и перемешайте еще раз.
- Выложите тесто в форму для выпечки и разровняйте его лопаткой. Дополнительно посыпьте сверху сахаром и корицей.
- Отправьте блонди выпекаться в духовку на 40-45 минут.
- Готовый десерт немного охладите, нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.
Приятного тебе аппетита!