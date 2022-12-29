Известный украинский шеф-повар и ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом невероятно вкусного шоколадного десерта брауни.
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По словам шеф-повара, этот рецепт доработан и проверен. Он работает с ним уже несколько лет, а привез его Владимир из Лондона. Правда, в Украине его пришлось доработать.
Шоколадный брауни должен быть сырым, с тягучей серединкой, но при этом с тонкой испеченной корочкой. Этот десерт очень шоколадный, его содержание это не какао, а черный 70 – 80% шоколад.
Он может стать настоящим украшением не только праздничного стола, но и обыденного: к чаю или кофе.
Рецепт шоколадного брауни
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Черный шоколад разделяем на кусочки, добавляем сливочное масло и растапливаем на водяной бане, пока масло не разойдется.
- Яйца перемешиваем с сахаром, не взбиваем, чтобы сахар растворился и добавляем в шоколад. Перемешиваем.
- В миску со смесью добавляем просеянную через сито муку и какао, перемешиваем.
- Высыпаем орехи и измельченный белый шоколад, быстро замешиваем, чтобы шоколад остался кусочками.
- Добавляем соль, быстро вымешиваем и сразу перекладываем тесто в форму для выпечки.
- Отправляем брауни в духовку и выпекаем при температуре 200 градусов. Если форма прямоугольная и толщина изделия 4 – 5 сантиметра, достаточно будет 15 минут, а если форма обычная круглая 24 сантиметра и у вас получился не толстый шоколадный слой, выпекаем 9 – 10 минут (лучше меньше).
- Сверху должна быть легкая сухая корочка.
- Даем брауне остыть, можно даже в холодильнике. Нарезаем его кусочками и подаем с ягодами, взбитыми сливками и ванильным мороженым.
Приятного тебе аппетита!