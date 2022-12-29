Известный украинский шеф-повар и ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом невероятно вкусного шоколадного десерта брауни.

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По словам шеф-повара, этот рецепт доработан и проверен. Он работает с ним уже несколько лет, а привез его Владимир из Лондона. Правда, в Украине его пришлось доработать.

Шоколадный брауни должен быть сырым, с тягучей серединкой, но при этом с тонкой испеченной корочкой. Этот десерт очень шоколадный, его содержание это не какао, а черный 70 – 80% шоколад.

Он может стать настоящим украшением не только праздничного стола, но и обыденного: к чаю или кофе.

Рецепт шоколадного брауни

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 200 граммов 70% черного шоколада;

– 200 граммов сливочного масла 82.5%;

– 180 граммов коричневого сахара;

– 4 – 5 граммов средней морской соли;

– 3 куриных яиц;

– 70 граммов обычной муки;

– 35 граммов хорошего какао-порошка;

– 70 – 100 граммов белого или молочного шоколада;

– 100 – 150 граммов поджаренных орехов.

Приготовление:

Черный шоколад разделяем на кусочки, добавляем сливочное масло и растапливаем на водяной бане, пока масло не разойдется.

Яйца перемешиваем с сахаром, не взбиваем, чтобы сахар растворился и добавляем в шоколад. Перемешиваем.

В миску со смесью добавляем просеянную через сито муку и какао, перемешиваем.

Высыпаем орехи и измельченный белый шоколад, быстро замешиваем, чтобы шоколад остался кусочками.

Добавляем соль, быстро вымешиваем и сразу перекладываем тесто в форму для выпечки.

Отправляем брауни в духовку и выпекаем при температуре 200 градусов. Если форма прямоугольная и толщина изделия 4 – 5 сантиметра, достаточно будет 15 минут, а если форма обычная круглая 24 сантиметра и у вас получился не толстый шоколадный слой, выпекаем 9 – 10 минут (лучше меньше).

Сверху должна быть легкая сухая корочка.

Даем брауне остыть, можно даже в холодильнике. Нарезаем его кусочками и подаем с ягодами, взбитыми сливками и ванильным мороженым.

Приятного тебе аппетита!