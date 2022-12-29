Відомий український шеф-кухар та ресторатор, суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом неймовірно смачного шоколадного десерту брауні.
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За словами шеф-кухаря, цей рецепт допрацьований та перевірений. Він працює з ним вже кілька років, а привіз Володимир його з Лондона. Щоправда, в Україні його довелося доопрацювати.
Шоколадний брауні повинен бути вогким, з тягучою серединкою, але при цьому з тонкою випеченою кірочкою. Цей десерт дуже шоколадний, адже його вміст це не какао, а чорний 70 – 80% шоколад.
Він може стати справжньою окрасою не тільки святкового столу, а й буденного: до чаю чи кави.
Рецепт шоколадного брауні
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Чорний шоколад розділяємо на шматочки, додаємо вершкове масло і розтоплюємо на водяній бані, доки масло не розійдеться.
- Яйця перемішуємо з цукром, не збиваємо, щоб цукор розчинився і додаємо до шоколаду. Перемішуємо.
- У миску з сумішшю додаємо просіяні через сито борошно і какао, перемішуємо.
- Висипаємо горіхи та подрібнений білий шоколад, швидко замішуємо, щоб шоколад залишився шматочками.
- Додаємо сіль, досить швидко вимішуємо й одразу перекладаємо тісто у форму для випікання.
- Відправляємо брауні в духовку та випікаємо при температурі 200 градусів. Якщо форма прямокутна і товщина виробу 4 – 5 сантиметри, достатньо буде 15 хвилин, а якщо форма звичайна кругла 24 сантиметри і у вас вийшов не товстий шоколадний шар випікаємо 9 – 10 хвилин (краще менше).
- Зверху має бути легка суха скоринка.
- Даємо брауні охолонути, можна навіть у холодильнику. Нарізаємо його шматочками та подаємо з ягодами, збитими вершками й ванільним морозивом.
Смачного!