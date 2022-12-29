Рецепт настоящего брауни от Владимира Ярославского

29 декабря 2022, 14:51
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Источник:

инстаграмм Владимира Ярославского

Вкушали ли вы когда-нибудь настоящий тягучий брауни, с сырой серединкой и ярким шоколадным вкусом? Украинский шеф-повар поделился проверенным рецептом, привезенным из Лондона.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом невероятно вкусного шоколадного десерта брауни.

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По словам шеф-повара, этот рецепт доработан и проверен. Он работает с ним уже несколько лет, а привез его Владимир из Лондона. Правда, в Украине его пришлось доработать.

Шоколадный брауни должен быть сырым, с тягучей серединкой, но при этом с тонкой испеченной корочкой. Этот десерт очень шоколадный, его содержание это не какао, а черный 70 – 80% шоколад.

Он может стать настоящим украшением не только праздничного стола, но и обыденного: к чаю или кофе.

Рецепт шоколадного брауни

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 200 граммов 70% черного шоколада;
– 200 граммов сливочного масла 82.5%;
– 180 граммов коричневого сахара;
– 4 – 5 граммов средней морской соли;
– 3 куриных яиц;
– 70 граммов обычной муки;

– 35 граммов хорошего какао-порошка;
– 70 – 100 граммов белого или молочного шоколада;
– 100 – 150 граммов поджаренных орехов.

Приготовление:

  • Черный шоколад разделяем на кусочки, добавляем сливочное масло и растапливаем на водяной бане, пока масло не разойдется.
  • Яйца перемешиваем с сахаром, не взбиваем, чтобы сахар растворился и добавляем в шоколад. Перемешиваем.
  • В миску со смесью добавляем просеянную через сито муку и какао, перемешиваем.
  • Высыпаем орехи и измельченный белый шоколад, быстро замешиваем, чтобы шоколад остался кусочками.
  • Добавляем соль, быстро вымешиваем и сразу перекладываем тесто в форму для выпечки.
  • Отправляем брауни в духовку и выпекаем при температуре 200 градусов. Если форма прямоугольная и толщина изделия 4 – 5 сантиметра, достаточно будет 15 минут, а если форма обычная круглая 24 сантиметра и у вас получился не толстый шоколадный слой, выпекаем 9 – 10 минут (лучше меньше).
  • Сверху должна быть легкая сухая корочка.
  • Даем брауне остыть, можно даже в холодильнике. Нарезаем его кусочками и подаем с ягодами, взбитыми сливками и ванильным мороженым.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак