Еще больше начинки: готовим любимые булочки с детства

Что может быть лучше, чем в один холодный осенний вечер налить себе стакан молока, взять очень маковую булочку и наслаждаться вкусами детства? Верно, ничего! ⠀

Булочки с маком – одна из любимых выпечок родом из детства. Их часто давали к завтраку в детском саду, в школе и продавали даже в ближайшей булочной булле дома.

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Чтобы снова почувствовать этот неповторимый вкус детства советуем не тратить попусту время, и уже сегодня приготовить их для целой семьи.

Рецепт булочек с маком

Время: 2 часа

2 часа Порции: 16 штук

– 450 – 500 граммов муки;– 15 граммов живых или 5 граммов сухих дрожжей;– 50 граммов сахара;– щепотка соли;– 200 граммов молока;– 1 яйцо;– 30 граммов сливочного масла;– 30 граммов масла.– 1 килограмм маковой начинки.

Приготовление:

В глубокую миску просеиваем 300 граммов муки, добавляем сахар, соль, дрожжи и перемешиваем. В отдельной миске объединяем теплое молоко, яйцо, растопленное сливочное масло и масло. Добавляем жидкие ингредиенты в сухие и хорошо перемешиваем.

Постепенно просеиваем оставшуюся муку и замешиваем мягкое эластическое тесто (мука может пойти как больше, так и меньше, главное, не забить его – оно должно быть очень мягким).

Кладем его в глубокую миску, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и убираем в теплое место на 30 – 40 минут. ⠀⠀

Обходим поднявшееся тесто, делим на две части и каждую максимально тонко раскатываем в прямоугольник.

Каждый прямоугольник теста смазываем половиной маковой начинки (500 г) и плотно сворачиваем в рулет. Каждый рулет разрезаем нитью на восемь равных частей.

Кладем булочки на лист с пергаментом, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и убираем в теплое место на 15 – 20 минут.

После этого выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 30 минут.

Приятного аппетита!

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