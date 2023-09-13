Еще больше начинки: готовим любимые булочки с детства
13 сентября 2023, 10:02Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Что может быть лучше, чем в один холодный осенний вечер налить себе стакан молока, взять очень маковую булочку и наслаждаться вкусами детства? Верно, ничего! ⠀
Булочки с маком – одна из любимых выпечок родом из детства. Их часто давали к завтраку в детском саду, в школе и продавали даже в ближайшей булочной булле дома.
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Чтобы снова почувствовать этот неповторимый вкус детства советуем не тратить попусту время, и уже сегодня приготовить их для целой семьи.
Рецепт булочек с маком
- Время: 2 часа
- Порции: 16 штук
– 450 – 500 граммов муки;
– 15 граммов живых или 5 граммов сухих дрожжей;
– 50 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 200 граммов молока;
– 1 яйцо;
– 30 граммов сливочного масла;
– 30 граммов масла.
Для начинки:
– 1 килограмм маковой начинки.
Приготовление:
- В глубокую миску просеиваем 300 граммов муки, добавляем сахар, соль, дрожжи и перемешиваем. В отдельной миске объединяем теплое молоко, яйцо, растопленное сливочное масло и масло. Добавляем жидкие ингредиенты в сухие и хорошо перемешиваем.
- Постепенно просеиваем оставшуюся муку и замешиваем мягкое эластическое тесто (мука может пойти как больше, так и меньше, главное, не забить его – оно должно быть очень мягким).
- Кладем его в глубокую миску, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и убираем в теплое место на 30 – 40 минут. ⠀⠀
- Обходим поднявшееся тесто, делим на две части и каждую максимально тонко раскатываем в прямоугольник.
- Каждый прямоугольник теста смазываем половиной маковой начинки (500 г) и плотно сворачиваем в рулет. Каждый рулет разрезаем нитью на восемь равных частей.
- Кладем булочки на лист с пергаментом, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и убираем в теплое место на 15 – 20 минут.
- После этого выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 30 минут.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить шоколадный пирог с грушами.