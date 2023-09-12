Шоколадный пирог с грушами – отличный вариант домашней выпечки, которую сможет приготовить каждый начинающий или профессионал. Подавайте его к завтраку или на перекус, в чай или кофе. Он будет идеально подходить к любому столу.

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Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой, а можно подать с шариком холодного мороженого.

Рецепт шоколадного пирога с грушами

  • Время: 50 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • К яйцам добавляем щепотку соли и взбиваем миксером одну минутку. Далее добавляем сахар и ванилин, взбиваем до побелки массы.
  • Вливаем молоко и растительное масло. Просеиваем муку из какао и добавляем разрыхлитель. Посредством лопатки сочетаем все ингредиенты до однородности.
  • Три грушки нарезаем кубиками, добавляем к тесту вместе с черным шоколадом, перемешиваем.
  • Переливаем тесто в форму для запекания, выравниваем поверхность и выкладываем нарезанные ломтиками груши.
  • Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 – 50 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой (она должна получиться полностью сухая).
  • Подаем пирог с сахарной пудрой или мороженым.

Приятного аппетита!