Шоколадный пирог с грушами – отличный вариант домашней выпечки, которую сможет приготовить каждый начинающий или профессионал. Подавайте его к завтраку или на перекус, в чай или кофе. Он будет идеально подходить к любому столу.

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Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой, а можно подать с шариком холодного мороженого.

Рецепт шоколадного пирога с грушами

Время: 50 минут

50 минут Порции: 6

Ингредиенты на форму 23 сантиметра:

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– 170 граммов сахара;

– 0,5 чайной ложки ванилина;

– 140 граммов молока;

– 80 граммов подсолнечного масла;

– 200 – 230 граммов муки;

– 50 граммов какао-порошка;

– 5 граммов разрыхлителя для теста;

– 5 грушек;

– 50 граммов черного шоколада.

Приготовление:

К яйцам добавляем щепотку соли и взбиваем миксером одну минутку. Далее добавляем сахар и ванилин, взбиваем до побелки массы.

Вливаем молоко и растительное масло. Просеиваем муку из какао и добавляем разрыхлитель. Посредством лопатки сочетаем все ингредиенты до однородности.

Три грушки нарезаем кубиками, добавляем к тесту вместе с черным шоколадом, перемешиваем.

Переливаем тесто в форму для запекания, выравниваем поверхность и выкладываем нарезанные ломтиками груши.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 – 50 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой (она должна получиться полностью сухая).

Подаем пирог с сахарной пудрой или мороженым.

Приятного аппетита!

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