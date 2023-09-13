Булочки з маком – одна з улюблених випічок родом з дитинства. Їх часто давали до сніданку в дитячому садочку, у школі та продавали навіть у найближчій булочній буля дому.

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Аби знову відчути цей неповторний смак дитинства радимо не гаяти часу, та вже сьогодні приготувати їх для цілої сім'ї.

Рецепт булочок з маком

Час: 2 години

2 години Порції: 16 штук

Інгредієнти:

– 450 – 500 грамів борошна;

– 15 грамів живих або 5 грамів сухих дріжджів;

– 50 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 200 грамів молока;

– 1 яйце;

– 30 грамів вершкового масла;

– 30 грамів олії.

Для начинки:

– 1 кілограм макової начинки.

Приготування:

У глибоку миску просіюємо 300 грамів борошна, додаємо цукор, сіль, дріжджі і перемішуємо. В окремій мисці поєднуємо тепле молоко, яйце, розтоплене вершкове масло та олію. Додаємо рідкі інгредієнти до сухих та добре перемішуємо.

Поступово просіюємо борошно, що залишилося, і замішуємо м'яке еластичне тісто (борошна може піти як більше, так і менше, головне, не забити його – воно повинно бути дуже м’яким).

Кладемо його у глибоку миску, накриваємо харчовою плівкою, рушником і прибираємо в тепле місце на 30 – 40 хвилин. ⠀⠀

Обминаємо тісто, що піднялося, ділимо на дві частини і кожну максимально тонко розкочуємо у прямокутник.

Кожен прямокутник тіста змащуємо половиною макової начинки (500 грамів) і щільно згортаємо в рулет. Кожен рулет розрізаємо ниткою на вісім рівних частин.

Кладемо булочки на лист з пергаментом, накриваємо харчовою плівкою, рушником і прибираємо в тепле місце на 15 – 20 хвилин.

Після цього випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 30 хвилин.

Смачного!

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