Булочки з маком – одна з улюблених випічок родом з дитинства. Їх часто давали до сніданку в дитячому садочку, у школі та продавали навіть у найближчій булочній буля дому.
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Аби знову відчути цей неповторний смак дитинства радимо не гаяти часу, та вже сьогодні приготувати їх для цілої сім'ї.
Рецепт булочок з маком
- Час: 2 години
- Порції: 16 штук
Приготування:
- У глибоку миску просіюємо 300 грамів борошна, додаємо цукор, сіль, дріжджі і перемішуємо. В окремій мисці поєднуємо тепле молоко, яйце, розтоплене вершкове масло та олію. Додаємо рідкі інгредієнти до сухих та добре перемішуємо.
- Поступово просіюємо борошно, що залишилося, і замішуємо м'яке еластичне тісто (борошна може піти як більше, так і менше, головне, не забити його – воно повинно бути дуже м’яким).
- Кладемо його у глибоку миску, накриваємо харчовою плівкою, рушником і прибираємо в тепле місце на 30 – 40 хвилин. ⠀⠀
- Обминаємо тісто, що піднялося, ділимо на дві частини і кожну максимально тонко розкочуємо у прямокутник.
- Кожен прямокутник тіста змащуємо половиною макової начинки (500 грамів) і щільно згортаємо в рулет. Кожен рулет розрізаємо ниткою на вісім рівних частин.
- Кладемо булочки на лист з пергаментом, накриваємо харчовою плівкою, рушником і прибираємо в тепле місце на 15 – 20 хвилин.
- Після цього випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 30 хвилин.
Смачного!