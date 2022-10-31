Рекомендуем приготовить эти невероятно рыхлые и вкусные булочки. Они прекрасно дополнят ваш праздничный стол на Геловине, станут украшением завтрака, а еще их удобно брать в дорогу или в школу.

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Рецепт тыквенных булочек очень прост, с ним справится даже ребенок. Использование кухонного комбайна облегчит приготовление теста.

В состав булочек также входят яблоки, изюм и ароматные пряности.

Рецепт тыквенные булочки

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 штук

Ингредиенты для теста:

– 60 миллилитров молока;

– 3 грамма сухих или 9 граммов свежих дрожжей;

– 60 граммов сахара;

– 300 граммов муки;

– 1 куриное яйцо;

– щепотка соли;

– 25 граммов сливочного масла;

– 80 граммов тыквенного пюре.

Для начинки:

– 1 натертое яблоко;

– 10 граммов сахара;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 15 граммов изюма.

Приготовление:

Для приготовления опары к теплому молоку добавляем дрожжи, 1 столовую ложку сахара и около 3 столовых ложек муки из общего количества. Перемешиваем до густой консистенции, покрываем пищевой пленкой и полотенцем и убираем в теплое место на 15 минут.

Отдельно смешиваем яйцо комнатной температуры, сахар, соль, мягкое сливочное масло и тыквенное пюре комнатной температуры. Добавляем готовую опару и перемешиваем. Постепенно просеиваем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто.

Кладем в глубокую миску предварительно смазанную маслом, накрываем пищевой пленкой и полотенцем и убираем в теплое место на 40 минут.

Затем обходим с боков, переворачиваем тесто и снова убираем в теплое место на 40 – 50 минут. После этого снова обходим тесто и делим на 6 равных частей. Просто формируем шарики или раскатываем, в центр кладем начинку, защипываем края и формируем шарики.

Чтобы придать булочкам форму тыквы, завязываем их нитью, формируя тыкву.

Кладем на лист с пергаментом, накрываем пленкой и убираем в теплое место на 15 – 20 минут.

Смазываем яйцом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Приятного тебе аппетита!