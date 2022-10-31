Как настоящие: рецепт тыквенных булочек на Геловин
31 октября 2022 , 14:10Читати новину українською
Источник:инстаграмм Валерия Велигура
Чтобы сделать праздник Геловин по настоящему особенным – приготовьте эти рыхлые и аппетитные тыквенные булочки в виде главного атрибута осени – тыквы.
Рекомендуем приготовить эти невероятно рыхлые и вкусные булочки. Они прекрасно дополнят ваш праздничный стол на Геловине, станут украшением завтрака, а еще их удобно брать в дорогу или в школу.
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Рецепт тыквенных булочек очень прост, с ним справится даже ребенок. Использование кухонного комбайна облегчит приготовление теста.
В состав булочек также входят яблоки, изюм и ароматные пряности.
Рецепт тыквенные булочки
- Время: 60 минут
- Порции: 6 штук
– 60 миллилитров молока;
– 3 грамма сухих или 9 граммов свежих дрожжей;
– 60 граммов сахара;
– 300 граммов муки;
– 1 куриное яйцо;
– щепотка соли;
– 25 граммов сливочного масла;
– 80 граммов тыквенного пюре.
Для начинки:
– 1 натертое яблоко;
– 10 граммов сахара;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 15 граммов изюма.
Приготовление:
- Для приготовления опары к теплому молоку добавляем дрожжи, 1 столовую ложку сахара и около 3 столовых ложек муки из общего количества. Перемешиваем до густой консистенции, покрываем пищевой пленкой и полотенцем и убираем в теплое место на 15 минут.
- Отдельно смешиваем яйцо комнатной температуры, сахар, соль, мягкое сливочное масло и тыквенное пюре комнатной температуры. Добавляем готовую опару и перемешиваем. Постепенно просеиваем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто.
- Кладем в глубокую миску предварительно смазанную маслом, накрываем пищевой пленкой и полотенцем и убираем в теплое место на 40 минут.
- Затем обходим с боков, переворачиваем тесто и снова убираем в теплое место на 40 – 50 минут. После этого снова обходим тесто и делим на 6 равных частей. Просто формируем шарики или раскатываем, в центр кладем начинку, защипываем края и формируем шарики.
- Чтобы придать булочкам форму тыквы, завязываем их нитью, формируя тыкву.
- Кладем на лист с пергаментом, накрываем пленкой и убираем в теплое место на 15 – 20 минут.
- Смазываем яйцом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
Приятного тебе аппетита!