Такого вы еще точно не ели: подаем дыню с бурратой

23 июля 2024, 20:59
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Источник:

Kwestia smaku

Вкусная и очень быстрая в приготовлении летняя закуска. Здесь сочетаются вкусы, которые вы еще не пробовали вместе дыня, буррата, прошутто и базилик.

Такой салат точно станет звездой праздничного стола или романтического ужина. Он прекрасно сочетается с вином.

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Салат с дыней и бурратой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 грамм дыни;
– 80 – 100 грамм прошутто;
– свежий базилик по вкусу;
– 250 – 350 грамм бурраты;
– перец по вкусу;
– оливковое масло по вкусу.

Приготовление:

  1. Дыню помойте и нарежьте кусочками.
  2. Удалите семена и срежьте кожуру, выложите на блюдо или тарелки.
  3. Добавьте ломтики прошутто, базилик и буррату.
  4. Подавайте с хлебом, приправьте свежемолотым перцем и оливковым маслом.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська