Такого вы еще точно не ели: подаем дыню с бурратой
23 июля 2024, 20:59Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Вкусная и очень быстрая в приготовлении летняя закуска. Здесь сочетаются вкусы, которые вы еще не пробовали вместе дыня, буррата, прошутто и базилик.
Такой салат точно станет звездой праздничного стола или романтического ужина. Он прекрасно сочетается с вином.
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Салат с дыней и бурратой
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 400 грамм дыни;
– 80 – 100 грамм прошутто;
– свежий базилик по вкусу;
– 250 – 350 грамм бурраты;
– перец по вкусу;
– оливковое масло по вкусу.
Приготовление:
- Дыню помойте и нарежьте кусочками.
- Удалите семена и срежьте кожуру, выложите на блюдо или тарелки.
- Добавьте ломтики прошутто, базилик и буррату.
- Подавайте с хлебом, приправьте свежемолотым перцем и оливковым маслом.