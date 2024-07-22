Панцанелла – это традиционный итальянский салат, который происходит из региона Тоскана. Его главные ингредиенты – хлеб и спелые помидоры. Это популярное летнее блюдо, ведь оно легкое, освежающее и прекрасно подходит для использования остатков хлеба.

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Панцанелла

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. Хлеб нарежьте небольшими кусочками, примерно 2 сантиметра толщиной.
  2. На сухой сковороде приготовьте из хлеба гренки.
  3. Тем временем порежьте помидоры на более мелкие кусочки, а лук – на ломтики.
  4. Приготовьте соус: смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и специи.
  5. Сложите все ингредиенты в миску.
  6. Чередуйте помидоры, лук, листья базилика и гренки.
  7. Все полейте приготовленным ранее соусом.