Панцанелла – это традиционный итальянский салат, который происходит из региона Тоскана. Его главные ингредиенты – хлеб и спелые помидоры. Это популярное летнее блюдо, ведь оно легкое, освежающее и прекрасно подходит для использования остатков хлеба.

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Панцанелла

Время: 15 минут

15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 60 грамм черствого хлеба;

– 170 грамм помидора;

– 50 грамм красного лука;

– 10 миллилитров оливкового масла;

– 10 миллилитров бальзамического уксуса;

– 20 грамм свежего базилика;

– специи: соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Хлеб нарежьте небольшими кусочками, примерно 2 сантиметра толщиной. На сухой сковороде приготовьте из хлеба гренки. Тем временем порежьте помидоры на более мелкие кусочки, а лук – на ломтики. Приготовьте соус: смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и специи. Сложите все ингредиенты в миску. Чередуйте помидоры, лук, листья базилика и гренки. Все полейте приготовленным ранее соусом.

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