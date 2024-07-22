Панцанелла – это традиционный итальянский салат, который происходит из региона Тоскана. Его главные ингредиенты – хлеб и спелые помидоры. Это популярное летнее блюдо, ведь оно легкое, освежающее и прекрасно подходит для использования остатков хлеба.
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Панцанелла
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Хлеб нарежьте небольшими кусочками, примерно 2 сантиметра толщиной.
- На сухой сковороде приготовьте из хлеба гренки.
- Тем временем порежьте помидоры на более мелкие кусочки, а лук – на ломтики.
- Приготовьте соус: смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и специи.
- Сложите все ингредиенты в миску.
- Чередуйте помидоры, лук, листья базилика и гренки.
- Все полейте приготовленным ранее соусом.