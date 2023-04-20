Буженина – вкусное и аппетитное блюдо, обычно готовят из ошейка, но можно выбрать и заднюю часть. Сочный запеченный кусок мяса с морковью или другими овощами – вкусняшка еще та. Ее можно подавать как охлажденную, так и горячую.
Читайте также Вкусно и быстро: рецепт традиционного украинского борща на куриных голенях
Украинский шеф-повар и кулинарный эксперт шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом буженины, которую сам любит готовить дома.
Рецепт домашней буженины
- Время: 10 – 12 часов
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Мясо зачищаем немного от пленок, затем погружаем в холодную воду с солью и замачиваем в холодильнике 6 – 8 часов.
- Утром достаем мясо, просушиваем его полотенцем.
- Морковь нарезаем длинным брусочком, чеснок – перерезаем зубчики на 3 части, шпионим максимально мясо с помощью специальной иглы.
- Натираем горчицами и специями и даем так постоять пару часов.
- Замаринованное мясо перекладываем в "рукав", остатки моркови и чеснока выкладываем рядом с мясом, не плотно закрываем и ставим в разогретую духовку.
- Запекаем 1 час на 165 градусах, далее еще 45 – 50 минут на 120 градусов.
- Открываем рукав и поливаем образовавшимся соком мясо, поднимаем температуру до 200 – 210 градусов и доводим мясо до румяности, поливая жиром.
Приятного аппетита!