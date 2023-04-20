Как приготовить домашнюю буженину – рецепт с овощами

Приобрели красивый кусок ошейка, но не знаете, как правильно его приготовить? Мы предлагаем запечь в духовке вместе с овощами.

Буженина – вкусное и аппетитное блюдо, обычно готовят из ошейка, но можно выбрать и заднюю часть. Сочный запеченный кусок мяса с морковью или другими овощами – вкусняшка еще та. Ее можно подавать как охлажденную, так и горячую.

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Украинский шеф-повар и кулинарный эксперт шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом буженины, которую сам любит готовить дома.

Рецепт домашней буженины

Время: 10 – 12 часов

10 – 12 часов Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма ошейка (1,5 литра воды 60 грамм соли);

– 1 большая морковь;

– 1 головка чеснока;

– 40 граммов горчицы острой;

– 40 граммов горчицы зерновой;

– 20 граммов соевого соуса (по желанию);

– 10 граммов копченой паприки;

– черный перец;

Приготовление:

Мясо зачищаем немного от пленок, затем погружаем в холодную воду с солью и замачиваем в холодильнике 6 – 8 часов.

Утром достаем мясо, просушиваем его полотенцем.

Морковь нарезаем длинным брусочком, чеснок – перерезаем зубчики на 3 части, шпионим максимально мясо с помощью специальной иглы.

Натираем горчицами и специями и даем так постоять пару часов.

Замаринованное мясо перекладываем в "рукав", остатки моркови и чеснока выкладываем рядом с мясом, не плотно закрываем и ставим в разогретую духовку.

Запекаем 1 час на 165 градусах, далее еще 45 – 50 минут на 120 градусов.

Открываем рукав и поливаем образовавшимся соком мясо, поднимаем температуру до 200 – 210 градусов и доводим мясо до румяности, поливая жиром.

Приятного аппетита!