Як приготувати домашню буженину – рецепт з овочами
20 квітня 2023, 12:47Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Придбали красивий шмат ошийка, але не знаєте як правильно його приготувати? Ми пропонуємо запекти в духовці разом з овочами.
Буженина – смачна та апетитна страва, яку зазвичай готують з ошийка, але можна обрати і задню частину. Соковитий запечений шмат м'яса з морквою, або іншими овочами – смакота ще та. Її можна подавати як охолоджену, так і гарячу.
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Український шеф-кухар та кулінарний експерт шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом буженини, яку сам полюбляє готувати вдома.
Рецепт домашньої буженини
- Час: 10 – 12 годин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- М'ясо зачищаємо трішки від плівок, далі занурюємо у холодну воду з сіллю і замочуємо в холодильнику 6 – 8 годин.
- Зранку дістаємо мʼясо, просушуємо його рушником.
- Моркву нарізаємо довгим брусочком, часник – перерізаємо зубчики на 3 частини, шпигуємо максимально мʼясо за допомогою спеціальної голки.
- Натираємо гірчицями та спеціями і даємо так постояти пару годин.
- Замариноване мʼясо перекладаємо в "рукав", рештки моркви та часнику викладаємо поряд з мʼясом, не щільно закриваємо і ставимо у розігріту духовку.
- Запікаємо 1 годину на 165 градусах, далі ще 45 – 50 хвилин на 120 градусів.
- Відкриваємо рукав і поливаємо утвореним соком мʼясо, підіймаємо температуру до 200 – 210 градусів і доводимо мʼясо до рум’яності, поливаючи жиром.
Смачного!