Як приготувати домашню буженину – рецепт з овочами

Придбали красивий шмат ошийка, але не знаєте як правильно його приготувати? Ми пропонуємо запекти в духовці разом з овочами.

Буженина – смачна та апетитна страва, яку зазвичай готують з ошийка, але можна обрати і задню частину. Соковитий запечений шмат м'яса з морквою, або іншими овочами – смакота ще та. Її можна подавати як охолоджену, так і гарячу.

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Український шеф-кухар та кулінарний експерт шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом буженини, яку сам полюбляє готувати вдома.

Рецепт домашньої буженини

Час: 10 – 12 годин

10 – 12 годин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма ошийка (1,5 літра води 60 грамів солі);

– 1 велика морква;

– 1 головка часнику;

– 40 грамів гірчиці гострої;

– 40 грамів гірчиці зернової;

– 20 грамів соєвого соусу (за бажанням);

– 10 грамів копченої паприки;

– чорний перець;

Приготування:

М'ясо зачищаємо трішки від плівок, далі занурюємо у холодну воду з сіллю і замочуємо в холодильнику 6 – 8 годин.

Зранку дістаємо мʼясо, просушуємо його рушником.

Моркву нарізаємо довгим брусочком, часник – перерізаємо зубчики на 3 частини, шпигуємо максимально мʼясо за допомогою спеціальної голки.

Натираємо гірчицями та спеціями і даємо так постояти пару годин.

Замариноване мʼясо перекладаємо в "рукав", рештки моркви та часнику викладаємо поряд з мʼясом, не щільно закриваємо і ставимо у розігріту духовку.

Запікаємо 1 годину на 165 градусах, далі ще 45 – 50 хвилин на 120 градусів.

Відкриваємо рукав і поливаємо утвореним соком мʼясо, підіймаємо температуру до 200 – 210 градусів і доводимо мʼясо до рум’яності, поливаючи жиром.

Смачного!