Хит дня: готовим чабанскую шурпу по-херсонски
9 ноября 2022 , 19:10Читати новину українською
Источник:Khersondaily
Херсонская кухня очень вкусная и колоритная. В ней много блюд, которые поразят даже гурманов, но особой популярностью пользуется шурпа.
Каждый из нас с нетерпением ждет того момента, когда сможет упаковать чемодан и приехать в освобожденный Херсон. Пока отважные воины ВСУ делают все возможное и невозможное для того, чтобы приблизить этот момент, попробуем приготовить одно из главных блюд местной кухни.
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Рецепт чабанской шурпы
Время: 1 час 45 минут
Порций: 6
Невероятно вкусно / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- 400 грамм говядины или свинины;
- 400 грамм картофеля;
- 200 грамм болгарского перца;
- 150 грамм помидоров;
- 150 грамм лука;
- 10 грамм чеснока;
- 30 грамм томатной пасты;
- 20 грамм масла;
- соль, перец и зелень по вкусу.
Приготовление:
- Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле.
- Нарезаем мясо средними кусочками и жарим вместе с луком.
- Перец нарезаем соломкой, помидоры – кубиками, а морковь натираем. Добавляем овощи и томатную пасту на сковороду.
- Заливаем крутым кипятком, чтобы вода покрыла все, и оставляем тушиться на 30 минут.
- Нарезаем картошку кубиками. Когда мясо и овощи будут готовы – пересыпаем содержимое сковороды в кастрюлю в картофель.
- Добавляем воду, солим и перчим и варим до готовности. Количество воды можно регулировать по своим предпочтениям относительно того, насколько блюдо должно быть густым.
- Когда суп готов, добавляем к нему давленый чеснок и оставляем настаиваться на 30 минут, после чего подаем на стол.
Приятного аппетита!