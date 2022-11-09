Каждый из нас с нетерпением ждет того момента, когда сможет упаковать чемодан и приехать в освобожденный Херсон. Пока отважные воины ВСУ делают все возможное и невозможное для того, чтобы приблизить этот момент, попробуем приготовить одно из главных блюд местной кухни.

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Рецепт чабанской шурпы

Время: 1 час 45 минут

Порций: 6

Невероятно вкусно / Фото Pixabay

Ингредиенты:

400 грамм говядины или свинины;

400 грамм картофеля;

200 грамм болгарского перца;

150 грамм помидоров;

150 грамм лука;

10 грамм чеснока;

30 грамм томатной пасты;

20 грамм масла;

соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление:

Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле. Нарезаем мясо средними кусочками и жарим вместе с луком. Перец нарезаем соломкой, помидоры – кубиками, а морковь натираем. Добавляем овощи и томатную пасту на сковороду. Заливаем крутым кипятком, чтобы вода покрыла все, и оставляем тушиться на 30 минут. Нарезаем картошку кубиками. Когда мясо и овощи будут готовы – пересыпаем содержимое сковороды в кастрюлю в картофель. Добавляем воду, солим и перчим и варим до готовности. Количество воды можно регулировать по своим предпочтениям относительно того, насколько блюдо должно быть густым. Когда суп готов, добавляем к нему давленый чеснок и оставляем настаиваться на 30 минут, после чего подаем на стол.

Приятного аппетита!