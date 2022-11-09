Каждый из нас с нетерпением ждет того момента, когда сможет упаковать чемодан и приехать в освобожденный Херсон. Пока отважные воины ВСУ делают все возможное и невозможное для того, чтобы приблизить этот момент, попробуем приготовить одно из главных блюд местной кухни.

Читайте также Быстро и доступно: три рецепта куриных голеней на каждый день

Рецепт чабанской шурпы

Время: 1 час 45 минут

Порций: 6

Невероятно вкусно / Фото Pixabay

Ингредиенты:

  • 400 грамм говядины или свинины;
  • 400 грамм картофеля;
  • 200 грамм болгарского перца;
  • 150 грамм помидоров;
  • 150 грамм лука;
  • 10 грамм чеснока;
  • 30 грамм томатной пасты;
  • 20 грамм масла;
  • соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле.
  2. Нарезаем мясо средними кусочками и жарим вместе с луком.
  3. Перец нарезаем соломкой, помидоры – кубиками, а морковь натираем. Добавляем овощи и томатную пасту на сковороду.
  4. Заливаем крутым кипятком, чтобы вода покрыла все, и оставляем тушиться на 30 минут.
  5. Нарезаем картошку кубиками. Когда мясо и овощи будут готовы – пересыпаем содержимое сковороды в кастрюлю в картофель.
  6. Добавляем воду, солим и перчим и варим до готовности. Количество воды можно регулировать по своим предпочтениям относительно того, насколько блюдо должно быть густым.
  7. Когда суп готов, добавляем к нему давленый чеснок и оставляем настаиваться на 30 минут, после чего подаем на стол.

Приятного аппетита!