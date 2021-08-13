Чебуреки – любимое блюдо многих украинцев, ведь оно состоит из сочной мясной или творожной начинки и хрустящего золотистого теста.
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Чебуреки можно готовить с говяжьим, свиным, куриным или бараньим фаршем. Также популярными начинками для чебуреков является творожная, сладкая с вишнями или яблоками с корицей.
Главный ведущий реалити-шоу "Адская кухня" Алекс Якутов поделился рецептом вкусных чебуреков с начинкой из куриной печени и сердца. Шеф-повар уверяет, что блюдо получается не только вкусным, но и ароматным и сочным.
Рецепт чебуреков с ливером
- Время: 80 минут
- Порции: 4 – 6
Чебуреки / Фото Новый канал
Приготовление:
- Тщательно очистите овощи от шелухи. Лук и чеснок нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте нарезанные овощи.
- Добавьте печень и сердца, перемешайте и обжарьте.
- Измельчите начинку в паштет с помощью ножа, блендера или мясорубки.
- Добавьте соли и перца, перемешайте.
- Добавьте к начинке измельченную зелень и перемешайте. Охладите массу.
Приготовление:
- Пересыпьте в миску муку и влейте 1/3 воды. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Замесите вязкое тесто.
- Разогрейте сковороду с маслом до 200 градусов. Влейте его в тесто и продолжайте замешивать ложкой.
- Влейте в тесто оставшуюся воду и вымесите его до однородной консистенции.
- Сформируйте из теста шар, заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник охлаждаться на 40 минут.
- Выньте тесто из холодильника, разделите его на шарики и раскатайте.
- Положите в центр раскатанного теста начинку и защипните края. Сформируйте чебурек специальным ножом.
- Обжарьте чебуреки во фритюре до золотистой корочки.
- Подавайте чебуреки к столу со сметаной или аджикой. Приятного аппетита!