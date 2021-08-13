Чебуреки – любимое блюдо многих украинцев, ведь оно состоит из сочной мясной или творожной начинки и хрустящего золотистого теста.

Читайте также Идеальная курочка на мангале: как не испортить блюдо

Чебуреки можно готовить с говяжьим, свиным, куриным или бараньим фаршем. Также популярными начинками для чебуреков является творожная, сладкая с вишнями или яблоками с корицей.

Главный ведущий реалити-шоу "Адская кухня" Алекс Якутов поделился рецептом вкусных чебуреков с начинкой из куриной печени и сердца. Шеф-повар уверяет, что блюдо получается не только вкусным, но и ароматным и сочным.

Рецепт чебуреков с ливером

Время : 80 минут

: 80 минут Порции: 4 – 6



Чебуреки / Фото Новый канал

Ингредиенты для начинки:

– 200 г куриных сердец;

– 200 г куриной печени

– ½ репчатого лука;

– 3 зубчика чеснока;

– 100 мл масла;

– 1 ст. л. кинзы;

– 1 ст. л. петрушки;

– аджика на ваш вкус.

Приготовление:

Тщательно очистите овощи от шелухи. Лук и чеснок нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте нарезанные овощи. Добавьте печень и сердца, перемешайте и обжарьте. Измельчите начинку в паштет с помощью ножа, блендера или мясорубки. Добавьте соли и перца, перемешайте. Добавьте к начинке измельченную зелень и перемешайте. Охладите массу.

Ингредиенты для теста:

– 3 стакана муки;

– 1 стакан воды;

– 1 – 2 ч. л. соли;

– 100 мл масла.

Приготовление: