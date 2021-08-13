Чебуреки – любимое блюдо многих украинцев, ведь оно состоит из сочной мясной или творожной начинки и хрустящего золотистого теста.

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Чебуреки можно готовить с говяжьим, свиным, куриным или бараньим фаршем. Также популярными начинками для чебуреков является творожная, сладкая с вишнями или яблоками с корицей.

Главный ведущий реалити-шоу "Адская кухня" Алекс Якутов поделился рецептом вкусных чебуреков с начинкой из куриной печени и сердца. Шеф-повар уверяет, что блюдо получается не только вкусным, но и ароматным и сочным.

Рецепт чебуреков с ливером

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4 – 6

чебуреки
Чебуреки / Фото Новый канал

Приготовление:

  1. Тщательно очистите овощи от шелухи. Лук и чеснок нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте нарезанные овощи.
  2. Добавьте печень и сердца, перемешайте и обжарьте.
  3. Измельчите начинку в паштет с помощью ножа, блендера или мясорубки.
  4. Добавьте соли и перца, перемешайте.
  5. Добавьте к начинке измельченную зелень и перемешайте. Охладите массу.

Приготовление:

  1. Пересыпьте в миску муку и влейте 1/3 воды. Посолите, поперчите и перемешайте.
  2. Замесите вязкое тесто.
  3. Разогрейте сковороду с маслом до 200 градусов. Влейте его в тесто и продолжайте замешивать ложкой.
  4. Влейте в тесто оставшуюся воду и вымесите его до однородной консистенции.
  5. Сформируйте из теста шар, заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник охлаждаться на 40 минут.
  6. Выньте тесто из холодильника, разделите его на шарики и раскатайте.
  7. Положите в центр раскатанного теста начинку и защипните края. Сформируйте чебурек специальным ножом.
  8. Обжарьте чебуреки во фритюре до золотистой корочки.
  9. Подавайте чебуреки к столу со сметаной или аджикой. Приятного аппетита!