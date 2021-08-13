Вкусно, как у бабушки: чебуреки с куриными потрошками – рецепт от "адского" шефа Алекса Якутова

Такой вкуснятины вы точно еще не едали! Шеф-повар Алекс Якутов – судья нового кулинарного реалити-шоу "Адская кухня", которое осенью стартует на Новом канале, – уверяет: чебуреки с потрошками по этому рецепту станут вашими фаворитами сразу и навсегда!

Чебуреки – сочная мясная, творожная или даже фруктовая начинка в хрустящей золотистой тесте – являются любимым блюдом многих украинцев.

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Их готовят с говяжьим, свиным, куриным или бараньим фаршем. Среди популярных начинок для чебуреков также творог, вишни и яблоки с корицей. Главный ведущий реалити-шоу "Адская кухня" Алекс Якутов поделился рецептом чебуреков, начиненных фаршем из куриных сердечек и печени.

Рецепт чебуреков с куриными потрошками

Время : 80 минут

: 80 минут Порции: 4 – 6



Чебуреки / Фото Новый канал

Приготовление:

Тщательно очистите овощи от шелухи. Лук и чеснок нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте нарезанные овощи. Добавьте печень и сердца, перемешайте и обжарьте. Измельчите начинку в паштет с помощью ножа, блендера или мясорубки. Добавьте соли и перца, перемешайте. Добавьте к начинке измельченную зелень и перемешайте. Охладите массу.

Приготовление:

Пересыпьте в миску муку и влейте 1/3 воды. Посолите, поперчите и перемешайте. Замесите вязкое тесто. Разогрейте сковороду с маслом до 200 градусов. Влейте его в тесто и продолжайте замешивать ложкой. Влейте в тесто оставшуюся воду и вымесите его до однородной консистенции. Сформируйте из теста шар, заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник охлаждаться на 40 минут. Выньте тесто из холодильника, разделите его на шарики и раскатайте. Положите в центр раскатанного теста начинку и защипните края. Сформируйте чебурек специальным ножом. Обжарьте чебуреки во фритюре до золотистой корочки. Подавайте чебуреки к столу со сметаной или аджикой. Приятного аппетита!

– 200 г куриных сердец;– 200 г куриной печени– ½ репчатого лука;– 3 зубчика чеснока;– 100 мл масла;– 1 ст. л. кинзы;– 1 ст. л. петрушки;– аджика на ваш вкус.– 3 стакана муки;– 1 стакан воды;– 1 – 2 ч. л. соли;– 100 мл масла.