Вкусно, как у бабушки: чебуреки с куриными потрошками – рецепт от "адского" шефа Алекса Якутова
Источник:Новый канал
Такой вкуснятины вы точно еще не едали! Шеф-повар Алекс Якутов – судья нового кулинарного реалити-шоу "Адская кухня", которое осенью стартует на Новом канале, – уверяет: чебуреки с потрошками по этому рецепту станут вашими фаворитами сразу и навсегда!
Чебуреки – сочная мясная, творожная или даже фруктовая начинка в хрустящей золотистой тесте – являются любимым блюдом многих украинцев.
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Их готовят с говяжьим, свиным, куриным или бараньим фаршем. Среди популярных начинок для чебуреков также творог, вишни и яблоки с корицей. Главный ведущий реалити-шоу "Адская кухня" Алекс Якутов поделился рецептом чебуреков, начиненных фаршем из куриных сердечек и печени.
Рецепт чебуреков с куриными потрошками
- Время: 80 минут
- Порции: 4 – 6
Чебуреки / Фото Новый канал
– 200 г куриных сердец;
– 200 г куриной печени
– ½ репчатого лука;
– 3 зубчика чеснока;
– 100 мл масла;
– 1 ст. л. кинзы;
– 1 ст. л. петрушки;
– аджика на ваш вкус.
Приготовление:
- Тщательно очистите овощи от шелухи. Лук и чеснок нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте нарезанные овощи.
- Добавьте печень и сердца, перемешайте и обжарьте.
- Измельчите начинку в паштет с помощью ножа, блендера или мясорубки.
- Добавьте соли и перца, перемешайте.
- Добавьте к начинке измельченную зелень и перемешайте. Охладите массу.
– 3 стакана муки;
– 1 стакан воды;
– 1 – 2 ч. л. соли;
– 100 мл масла.
Приготовление:
- Пересыпьте в миску муку и влейте 1/3 воды. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Замесите вязкое тесто.
- Разогрейте сковороду с маслом до 200 градусов. Влейте его в тесто и продолжайте замешивать ложкой.
- Влейте в тесто оставшуюся воду и вымесите его до однородной консистенции.
- Сформируйте из теста шар, заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник охлаждаться на 40 минут.
- Выньте тесто из холодильника, разделите его на шарики и раскатайте.
- Положите в центр раскатанного теста начинку и защипните края. Сформируйте чебурек специальным ножом.
- Обжарьте чебуреки во фритюре до золотистой корочки.
- Подавайте чебуреки к столу со сметаной или аджикой. Приятного аппетита!