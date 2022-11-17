Настоящее испанское наслаждение: готовим чуросы на завтрак
17 ноября 2022 , 12:28Читати новину українською
Источник:инстаграмм Валерия Велигура
Чурос – традиционная испанская выпечка из заварного теста, которую готовят в большом количестве растительного масла. На родине этого вкусности его традиционно подают к завтраку с шоколадным соусом или другим любимым кремом.
Чуросы с шоколадным соусом – это еще и наслаждение. Они хрустящие, золотистые, а шоколад дополняет их вкус и придает незаурядный вау эффект.
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Такое блюдо можно подавать на любой праздник: детскую вечеринку, день рождения или прямо на завтрак. Чуросы также обожают и взрослые, ведь кто из нас не любит похрустать.
Рецепт чурос с шоколадным соусом
- Время: 45 минут
- Порции: 4
– 60 граммов сливочного масла;
– 10 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 160 миллилитров воды;
– 100 граммов пшеничной муки;
– 2 куриных яйца;
– масло для фритюра.
Для шоколадного соуса:
– 60 граммов шоколада;
– 1 чайная ложка сахара;
– 120 миллилитров молока;
– 1 чайная ложка кукурузного крахмала;
– 10 миллилитров воды.
Для глазури:
– 2 – 3 столовых ложки сахара;
– 1 чайная ложка молотой корицы.
Приготовление:
- Для изготовления теста сливочное масло, сахар, соль и воду ставим на средний огонь и перемешиваем до растворения масла.
- Всыпаем предварительно просеянную через мелкую ситую муку, завариваем тесто до однородной консистенции. Постоянно перемешивая, держим на огне несколько минут. Немножко охлаждаем тесто, добавляем 1 яйцо и перемешиваем до однородной массы.
- Добавляем второе куриное яйцо и снова перемешиваем. Перекладываем однородное тесто в кондитерский мешок с насадкой или пакет.
- Разогреваем большое количество масла для фритюра, отсаживаем тесто, как на видео и жарим до золотистого цвета.
- Готовые чуросы перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир и обваливаем в смеси из сахара и корицы. ⠀
- Для соуса шоколад, сахар и молоко ставим на огонь и доводим до однородной смеси.
- Добавляем кукурузный крахмал соединенный с водой и перемешиваем.
- Подавайте чуросы с шоколадным соусом.
Приятного тебе аппетита!