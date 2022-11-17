Чуросы с шоколадным соусом – это еще и наслаждение. Они хрустящие, золотистые, а шоколад дополняет их вкус и придает незаурядный вау эффект.

Читайте также Экономим свет: 3 готовые идеи для вкусных блюд на скорую руку

Такое блюдо можно подавать на любой праздник: детскую вечеринку, день рождения или прямо на завтрак. Чуросы также обожают и взрослые, ведь кто из нас не любит похрустать.

Рецепт чурос с шоколадным соусом

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 60 граммов сливочного масла;

– 10 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 160 миллилитров воды;

– 100 граммов пшеничной муки;

– 2 куриных яйца;

– масло для фритюра.

Для шоколадного соуса:

– 60 граммов шоколада;

– 1 чайная ложка сахара;

– 120 миллилитров молока;

– 1 чайная ложка кукурузного крахмала;

– 10 миллилитров воды.

Для глазури:

– 2 – 3 столовых ложки сахара;

– 1 чайная ложка молотой корицы.

Приготовление:

Для изготовления теста сливочное масло, сахар, соль и воду ставим на средний огонь и перемешиваем до растворения масла.

Всыпаем предварительно просеянную через мелкую ситую муку, завариваем тесто до однородной консистенции. Постоянно перемешивая, держим на огне несколько минут. Немножко охлаждаем тесто, добавляем 1 яйцо и перемешиваем до однородной массы.

Добавляем второе куриное яйцо и снова перемешиваем. Перекладываем однородное тесто в кондитерский мешок с насадкой или пакет.

Разогреваем большое количество масла для фритюра, отсаживаем тесто, как на видео и жарим до золотистого цвета.

Готовые чуросы перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир и обваливаем в смеси из сахара и корицы. ⠀

Для соуса шоколад, сахар и молоко ставим на огонь и доводим до однородной смеси.

Добавляем кукурузный крахмал соединенный с водой и перемешиваем.

Подавайте чуросы с шоколадным соусом.

Приятного тебе аппетита!