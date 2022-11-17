Чуроси з шоколадним соусом – це ще та насолода. Вони хрумкі, золотисті, а шоколад доповнює їхній смак і додає неабиякого вау ефекту.

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Таку страву можна подавати на будь-яке свято: дитячу вечірку, день народження або просто на сніданок. Чуроси також обожнюють й дорослі, адже хто з нас не любить похрумтіти.

Рецепт чурос з шоколадним соусом

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 60 грамів вершкового масла;

– 10 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 160 мілілітрів води;

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 2 курячих яйця;

– олія для фритюру.

Для шоколадного соусу:

– 60 грамів шоколаду;

– 1 чайна ложка цукру;

– 120 мілілітрів молока;

– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;

– 10 мілілітрів води.

Для глазурі:

– 2 – 3 столових ложки цукру;

– 1 чайна ложка меленої кориці.

Приготування:

Для приготування тіста вершкове масло, цукор, сіль та воду ставимо на середній вогонь і перемішуємо до розчинення масла.

Всипаємо заздалегідь просіяне через дрібне сито борошно, заварюємо тісто до однорідної консистенції. Постійно перемішуючи тримаємо на вогні декілька хвилин. Трішки охолоджуємо тісто, додаємо 1 яйце і перемішуємо до однорідної маси.

Додаємо друге куряче яйце і знову перемішуємо. Перекладаємо однорідне тісто в кондитерський мішок з насадкою або пакет.

Розігріваємо велику кількість олії для фритюру, відсаджуємо тісто, як на відео і смажимо до золотистого кольору.

Готові чурос перекладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир і обвалюємо у суміші з цукру та кориці. ⠀

Для соусу шоколад, цукор та молоко ставимо на вогонь і доводимо до однорідної консистенції.

Додаємо кукурудзяний крохмаль поєднаний з водою і перемішуємо.

Подавайте чуроси з шоколадним соусом.

Смачного!