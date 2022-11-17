Чуроси з шоколадним соусом – це ще та насолода. Вони хрумкі, золотисті, а шоколад доповнює їхній смак і додає неабиякого вау ефекту.
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Таку страву можна подавати на будь-яке свято: дитячу вечірку, день народження або просто на сніданок. Чуроси також обожнюють й дорослі, адже хто з нас не любить похрумтіти.
Рецепт чурос з шоколадним соусом
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Для приготування тіста вершкове масло, цукор, сіль та воду ставимо на середній вогонь і перемішуємо до розчинення масла.
- Всипаємо заздалегідь просіяне через дрібне сито борошно, заварюємо тісто до однорідної консистенції. Постійно перемішуючи тримаємо на вогні декілька хвилин. Трішки охолоджуємо тісто, додаємо 1 яйце і перемішуємо до однорідної маси.
- Додаємо друге куряче яйце і знову перемішуємо. Перекладаємо однорідне тісто в кондитерський мішок з насадкою або пакет.
- Розігріваємо велику кількість олії для фритюру, відсаджуємо тісто, як на відео і смажимо до золотистого кольору.
- Готові чурос перекладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир і обвалюємо у суміші з цукру та кориці. ⠀
- Для соусу шоколад, цукор та молоко ставимо на вогонь і доводимо до однорідної консистенції.
- Додаємо кукурудзяний крохмаль поєднаний з водою і перемішуємо.
- Подавайте чуроси з шоколадним соусом.
Смачного!