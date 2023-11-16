Для котлет больше не нужно стоять у плиты: приготовьте мясную запеканку в мультиварке
16 ноября 2023, 13:26Читати новину українською
Источник:Shuba
Вкусный заменитель котлет можно приготовить и в мультиварке. Попробуйте сделать мясную запеканку, которая понравится всем.
Запеканка из фарша обычно готовится в духовке. Однако в мультиварке ее можно сделать проще и столь же вкусной, сочной и аппетитной.
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Пошаговый рецепт мясной запеканки в мультиварке
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм фарша;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 яйца;
– соль и черный молотый перец по вкусу;
– 2 чайные ложки паприки;
– 3 столовые ложки муки;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла.
Приготовление:
- Добавьте в фарш яйца, соль, перец, паприку, нарезанный лук, натертую морковь и пропущенный через пресс чеснок. После этого всыпьте муку и хорошо перемешайте.
- Чашу мультиварки смажьте растительным маслом, выложите в нее фарш и разровняйте. Поместите ее в мультиварку, закройте крышку и выставьте режим "Выпекание" на 50 – 55 минут.
- По окончании режима дайте запеканке постоять 5 минут, затем достаньте и аккуратно переверните на тарелку. Украсьте готовое блюдо зеленью.