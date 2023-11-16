Запеканка из фарша обычно готовится в духовке. Однако в мультиварке ее можно сделать проще и столь же вкусной, сочной и аппетитной.

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Пошаговый рецепт мясной запеканки в мультиварке

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм фарша;

– 1 луковица;

– 1 морковка;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 яйца;

– соль и черный молотый перец по вкусу;

– 2 чайные ложки паприки;

– 3 столовые ложки муки;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла.

Приготовление:

Добавьте в фарш яйца, соль, перец, паприку, нарезанный лук, натертую морковь и пропущенный через пресс чеснок. После этого всыпьте муку и хорошо перемешайте. Чашу мультиварки смажьте растительным маслом, выложите в нее фарш и разровняйте. Поместите ее в мультиварку, закройте крышку и выставьте режим "Выпекание" на 50 – 55 минут. По окончании режима дайте запеканке постоять 5 минут, затем достаньте и аккуратно переверните на тарелку. Украсьте готовое блюдо зеленью.

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