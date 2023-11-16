Запіканка з фаршу зазвичай готується в духовці. Проте в мультиварці її можна зробити простіше і такою ж смачною, соковитою та апетитною.

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Покроковий рецепт м'ясної запіканки в мультиварці

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Додайте у фарш яйця, сіль, перець, паприку, нарізану цибулю, натерту моркву й пропущений через прес часник. Після цього всипте борошно і добре перемішайте.
  2. Чашу мультиварки змастіть олією, викладіть в неї фарш і розрівняйте. Помістіть її у мультиварку, закрийте кришку і виставте режим "Випікання" на 50 – 55 хвилин.
  3. Після закінчення режиму дайте запіканці постояти 5 хвилин, потім дістаньте її та акуратно переверніть на тарілку. Прикрасьте готову страву зеленню.