Запіканка з фаршу зазвичай готується в духовці. Проте в мультиварці її можна зробити простіше і такою ж смачною, соковитою та апетитною.
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Покроковий рецепт м'ясної запіканки в мультиварці
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Додайте у фарш яйця, сіль, перець, паприку, нарізану цибулю, натерту моркву й пропущений через прес часник. Після цього всипте борошно і добре перемішайте.
- Чашу мультиварки змастіть олією, викладіть в неї фарш і розрівняйте. Помістіть її у мультиварку, закрийте кришку і виставте режим "Випікання" на 50 – 55 хвилин.
- Після закінчення режиму дайте запіканці постояти 5 хвилин, потім дістаньте її та акуратно переверніть на тарілку. Прикрасьте готову страву зеленню.