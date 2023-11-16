Запіканка з фаршу зазвичай готується в духовці. Проте в мультиварці її можна зробити простіше і такою ж смачною, соковитою та апетитною.

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Покроковий рецепт м'ясної запіканки в мультиварці

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм фаршу;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– 2 зубчики часнику;

– 2 яйця;

– сіль та чорний мелений перець до смаку;

– 2 чайні ложки паприки;

– 3 столові ложки борошна;

– 1 столова ложка олії.

Приготування:

Додайте у фарш яйця, сіль, перець, паприку, нарізану цибулю, натерту моркву й пропущений через прес часник. Після цього всипте борошно і добре перемішайте. Чашу мультиварки змастіть олією, викладіть в неї фарш і розрівняйте. Помістіть її у мультиварку, закрийте кришку і виставте режим "Випікання" на 50 – 55 хвилин. Після закінчення режиму дайте запіканці постояти 5 хвилин, потім дістаньте її та акуратно переверніть на тарілку. Прикрасьте готову страву зеленню.

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