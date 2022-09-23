Тот же вкус, но дома: рецепт домашнего бургера
23 сентября 2022 , 16:32Читати новину українською
Источник:инстаграмм Евгения Клопотенко
Скучает по бургерам из популярной сети фастфуда? С легкостью можете приготовить их дома, а проверенным рецептом поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Недавно популярная сеть заведений быстрого питания Макдональдс сообщила, что возобновляет свою работу в Украине. Первым удалось попробовать чизбургеры и бургеры жителям столицы, а что же делать другим? Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом настоящего украинского бургера, который вы легко сможете приготовить дома.
Проводим тепло: что взять с собой на барбекю
Бургер по-украински ничем не отличается от американского образца. Напротив, в разы вкуснее!
Рецепт домашнего бургера
- Время: 30 минут
- Порции: 1
– 1 булочка для бургера;
– 60 граммов свиного фарша;
– 60 граммов говяжьего фарша;
– 1 ломтик сыра гауда для сэндвичей;
– 1 яичный желток;
– половина репчатой луковицы;
– несколько ломтиков свеклы;
– суммах (по желанию);
– кориандр;
– перец чили;
– 10 граммов кетчупа;
– ботва;
– соль.
Приготовление:
- Из свиного и говяжьего фарша формируем котлету. Сдобрите ее специями и перемешайте. Оставьте на 15 минут отдохнуть.
- Мелко нарезаем ботву, а лук кольцами.
- Котлеты из фарша отправляем на разогретую сковороду или гриль. Так же отправляем на сковородку ломти свеклы, буквально на 1 – 2 минуты.
- Готовую булку разрезаем пополам, обжариваем на сковороде до румяной корочки.
- Собираем бургер: на низ булочки выкладываем свеклу, смазываем кетчупом, далее котлету, лук, затем – сыр, на него – стебли ботвы и верхнюю часть булочки.
- Вкушайте украинским бургером пока он еще теплый.
Приятного тебе аппетита!