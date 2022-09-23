Тот же вкус, но дома: рецепт домашнего бургера

Скучает по бургерам из популярной сети фастфуда? С легкостью можете приготовить их дома, а проверенным рецептом поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Недавно популярная сеть заведений быстрого питания Макдональдс сообщила, что возобновляет свою работу в Украине. Первым удалось попробовать чизбургеры и бургеры жителям столицы, а что же делать другим? Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом настоящего украинского бургера, который вы легко сможете приготовить дома.

Проводим тепло: что взять с собой на барбекю

Бургер по-украински ничем не отличается от американского образца. Напротив, в разы вкуснее!

Рецепт домашнего бургера

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

– 1 булочка для бургера;– 60 граммов свиного фарша;– 60 граммов говяжьего фарша;– 1 ломтик сыра гауда для сэндвичей;– 1 яичный желток;– половина репчатой луковицы;– несколько ломтиков свеклы;– суммах (по желанию);– кориандр;– перец чили;– 10 граммов кетчупа;– ботва;– соль.

Приготовление:

Из свиного и говяжьего фарша формируем котлету. Сдобрите ее специями и перемешайте. Оставьте на 15 минут отдохнуть.

Мелко нарезаем ботву, а лук кольцами.

Котлеты из фарша отправляем на разогретую сковороду или гриль. Так же отправляем на сковородку ломти свеклы, буквально на 1 – 2 минуты.

Готовую булку разрезаем пополам, обжариваем на сковороде до румяной корочки.

Собираем бургер: на низ булочки выкладываем свеклу, смазываем кетчупом, далее котлету, лук, затем – сыр, на него – стебли ботвы и верхнюю часть булочки.

Вкушайте украинским бургером пока он еще теплый.

Приятного тебе аппетита!