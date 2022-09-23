Нещодавно популярна мережа закладів швидкого харчування Макдональдс повідомила, що відновлює свою роботу в Україні. Першим пощастило скуштувати чизбургери та бургери мешканцям столиці, а що ж робити іншим? Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом справжнього українського бургера, який ви з легкістю зможете приготувати вдома.

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Бургер по-український нічим не відрізняється від американського зразка. Навпаки, в рази смачніший!

Рецепт домашнього бургера

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 булочка для бургера;

– 60 грамів свинячого фаршу;

– 60 грамів яловичого фаршу;

– 1 скибочка сиру гауда для сендвічів;

– 1 яєчний жовток;

– половина ріпчастої цибулини;

– кілька скибок буряка;

– сумах (за бажанням);

– коріандр;

– перець чилі;

– 10 грамів кетчупу;

– бадилля;

– сіль.

Приготування:

Зі свинячого та яловичого фаршу формуємо котлету. Присмачте її спеціями та перемішайте. Залишіть на 15 хвилин відпочити.

Дрібно нарізаємо бадилля, а цибулю кільцями.

Котлети з фаршу відправляємо на розігріту сковорідку або гриль. Так само відправляємо на сковорідку скибки буряка, буквально на 1 – 2 хвилини.

Готову булку розрізаємо навпіл, обсмажуємо на сковорідці до рум'яної скоринки.

Збираємо бургер: на низ булочки викладаємо буряк, змащуємо кетчупом, далі котлету, цибулю, потім — сир, на нього — стебла бадилля і верхню частину булочки.

Смакуйте українським бургером доки він ще теплий.

Смачного!