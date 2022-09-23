Нещодавно популярна мережа закладів швидкого харчування Макдональдс повідомила, що відновлює свою роботу в Україні. Першим пощастило скуштувати чизбургери та бургери мешканцям столиці, а що ж робити іншим? Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом справжнього українського бургера, який ви з легкістю зможете приготувати вдома.
Читайте також Проводжаємо тепло: що взяти з собою на барбекю
Бургер по-український нічим не відрізняється від американського зразка. Навпаки, в рази смачніший!
Рецепт домашнього бургера
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Зі свинячого та яловичого фаршу формуємо котлету. Присмачте її спеціями та перемішайте. Залишіть на 15 хвилин відпочити.
- Дрібно нарізаємо бадилля, а цибулю кільцями.
- Котлети з фаршу відправляємо на розігріту сковорідку або гриль. Так само відправляємо на сковорідку скибки буряка, буквально на 1 – 2 хвилини.
- Готову булку розрізаємо навпіл, обсмажуємо на сковорідці до рум'яної скоринки.
- Збираємо бургер: на низ булочки викладаємо буряк, змащуємо кетчупом, далі котлету, цибулю, потім — сир, на нього — стебла бадилля і верхню частину булочки.
- Смакуйте українським бургером доки він ще теплий.
Смачного!