Нещодавно популярна мережа закладів швидкого харчування Макдональдс повідомила, що відновлює свою роботу в Україні. Першим пощастило скуштувати чизбургери та бургери мешканцям столиці, а що ж робити іншим? Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом справжнього українського бургера, який ви з легкістю зможете приготувати вдома.

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Бургер по-український нічим не відрізняється від американського зразка. Навпаки, в рази смачніший!

Рецепт домашнього бургера

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Зі свинячого та яловичого фаршу формуємо котлету. Присмачте її спеціями та перемішайте. Залишіть на 15 хвилин відпочити.
  • Дрібно нарізаємо бадилля, а цибулю кільцями.
  • Котлети з фаршу відправляємо на розігріту сковорідку або гриль. Так само відправляємо на сковорідку скибки буряка, буквально на 1 – 2 хвилини.
  • Готову булку розрізаємо навпіл, обсмажуємо на сковорідці до рум'яної скоринки.
  • Збираємо бургер: на низ булочки викладаємо буряк, змащуємо кетчупом, далі котлету, цибулю, потім — сир, на нього — стебла бадилля і верхню частину булочки.
  • Смакуйте українським бургером доки він ще теплий.

Смачного!