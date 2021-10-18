Кетчуп – любимый томатный соус, без которого трудно представить мясные блюда, куриные нагетсы или жареную картошечку.
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Владимир Ярославский приготовил кетчуп с добавлением слив, ароматных специй и помидоров. Благодаря сливам, в кетчупе нет крахмала и есть особые нотки, присущие оригинальному соусу.
Рецепт кетчупа из слив
- Время: 60 минут
- Порции: 2
Домашний кетчуп из слив / Фото Владимира Ярославского
Приготовление:
- Удалите косточки из слив. Переложите мякоть в сотейник.
- Нарежьте помидоры кусочками и добавьте к сливам.
Продукты для кетчупа / Фото со страницы шеф-повара
- Очистите зубчики чеснока от шелухи и отправьте их в сотейник. Посыпьте все сахаром, солью, розмарином и тимьяном, влейте уксус, воду и положите палочку корицы.
Продукты для кетчупа / Фото со страницы шеф-повара
- Доведите ингредиенты в сотейнике до кипения на среднем огне. Тушите около 45 минут на медленном огне.
- Будьте бдительны со сливами. Помешивайте соус, чтобы кожура слив не подгорела.
Приготовление кетчупа / Фото со страницы шеф-повара
- Когда все сварилось, испарилось, уменьшилось почти вдвое, выньте корицу и травы. Перебейте смесь блендером в однородную массу.
- Обязательно перетрите соус через мелкое сито.
Домашний кетчуп / Фото со страницы шеф-повара
- Добавьте остальные специи к кетчупу.
- Еще раз прогрейте соус 5 – 10 минут на умеренном огне. Если хотите, чтобы не было остатков гвоздики – пропустите сразу же через сито.
- Домашний кетчуп из слив готов. Приятного аппетита!