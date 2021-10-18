Кетчуп – улюблений томатний соус, без якого важко уявити м'ясні страви, курячі наґетси чи смажену картопельку.

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Володимир Ярославський приготував кетчуп з додавання слив, ароматних спецій та помідорів. Завдяки сливам, у кетчупі немає крохмалю і є особливі нотки, притаманні оригінальному соусу.

Рецепт кетчупу зі слив

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2


Домашній кетчуп зі слив / Фото Володимира Ярославського

Приготування:

  1. Видаліть кісточки зі слив. Перекладіть м'якоть у сотейник.
  1. Наріжте помідори шматочками та додайте до слив.


Продукти для кетчупу / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Почистіть зубчики часнику від лушпиння та відправте їх в сотейник. Посипте все цукром, сіллю, розмарином та тим'яном, влийте оцет, воду та покладіть паличку кориці.


Продукти для кетчупу / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Доведіть інгредієнти в сотейнику до кипіння на середньому вогні. Тушкуйте близько 45 хвилин на повільному вогні.
  1. Будьте пильні зі сливами. Помішуйте соус, що шкірка слив не підгоріла.


Приготування кетчупу / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Коли все уварилося, випарувалося, зменшилося майже вдвічі, вийміть корицю та трави. Перебийте суміш блендером в однорідну масу.
  1. Обов'язково перетріть соус через дрібне сито.


Домашній кетчуп / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Додайте решту спецій до кетчупу.
  1. Ще раз прогрійте соус 5 – 10 хвилин на помірному вогні. Якщо хочете, щоб не будо залишків гвоздики – пропустіть одразу ж через сито.
  1. Домашній кетчуп зі слив готовий. Смачного!