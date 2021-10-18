Кетчуп – улюблений томатний соус, без якого важко уявити м'ясні страви, курячі наґетси чи смажену картопельку.
Читайте також Обід в офіс за 30 хвилин: французький сендвіч, яйця по-шотландськи, курячі стріпси з гарбузом
Володимир Ярославський приготував кетчуп з додавання слив, ароматних спецій та помідорів. Завдяки сливам, у кетчупі немає крохмалю і є особливі нотки, притаманні оригінальному соусу.
Рецепт кетчупу зі слив
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
Домашній кетчуп зі слив / Фото Володимира Ярославського
Приготування:
- Видаліть кісточки зі слив. Перекладіть м'якоть у сотейник.
- Наріжте помідори шматочками та додайте до слив.
Продукти для кетчупу / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Почистіть зубчики часнику від лушпиння та відправте їх в сотейник. Посипте все цукром, сіллю, розмарином та тим'яном, влийте оцет, воду та покладіть паличку кориці.
Продукти для кетчупу / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Доведіть інгредієнти в сотейнику до кипіння на середньому вогні. Тушкуйте близько 45 хвилин на повільному вогні.
- Будьте пильні зі сливами. Помішуйте соус, що шкірка слив не підгоріла.
Приготування кетчупу / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Коли все уварилося, випарувалося, зменшилося майже вдвічі, вийміть корицю та трави. Перебийте суміш блендером в однорідну масу.
- Обов'язково перетріть соус через дрібне сито.
Домашній кетчуп / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Додайте решту спецій до кетчупу.
- Ще раз прогрійте соус 5 – 10 хвилин на помірному вогні. Якщо хочете, щоб не будо залишків гвоздики – пропустіть одразу ж через сито.
- Домашній кетчуп зі слив готовий. Смачного!