Рецепт домашнего кетчупа из слив от Владимира Ярославского

18 октября 2021 , 18:58
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Хватит покупать магазинный кетчуп, ведь он содержит консерванты. Украинский шеф-повар Владимир Ярославский подготовил для читателей рецепт сливового соуса, который не только отлично подходит к мясу, но и подойдет к рыбе или пасте.

Кетчуп – любимый томатный соус, без которого трудно представить мясные блюда, куриные нагетсы или жареную картошечку.

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Владимир Ярославский приготовил кетчуп с добавлением слив, ароматных специй и помидоров. Благодаря сливам, в кетчупе нет крахмала и есть особые нотки, присущие оригинальному соусу.

Рецепт кетчупа из слив

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2


Домашний кетчуп из слив / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:
– 700 г очищенных слив (сорт Венгерка)
– 200 г красных помидоров;
– 3 зубчика чеснока;
– 70 г сахара,
– 3 ст. л. яблочного уксуса;
– соль,
– 50 г воды;
– розмарин;
– тимьян;
– 1 большая палочка корицы;
– 15 шт. бутонов гвоздики;
– молотый имбирь;
– черный и душистый перцы;
– молотая паприка.

Приготовление:

  1. Удалите косточки из слив. Переложите мякоть в сотейник.
  2. Нарежьте помидоры кусочками и добавьте к сливам.


Продукты для кетчупа / Фото со страницы шеф-повара

  1. Очистите зубчики чеснока от шелухи и отправьте их в сотейник. Посыпьте все сахаром, солью, розмарином и тимьяном, влейте уксус, воду и положите палочку корицы.


Продукты для кетчупа / Фото со страницы шеф-повара

  1. Доведите ингредиенты в сотейнике до кипения на среднем огне. Тушите около 45 минут на медленном огне.
  2. Будьте бдительны со сливами. Помешивайте соус, чтобы кожура слив не подгорела.


Приготовление кетчупа / Фото со страницы шеф-повара

  1. Когда все сварилось, испарилось, уменьшилось почти вдвое, выньте корицу и травы. Перебейте смесь блендером в однородную массу.
  2. Обязательно перетрите соус через мелкое сито.


Домашний кетчуп / Фото со страницы шеф-повара

  1. Добавьте остальные специи к кетчупу.
  2. Еще раз прогрейте соус 5 – 10 минут на умеренном огне. Если хотите, чтобы не было остатков гвоздики – пропустите сразу же через сито. 
  3. Домашний кетчуп из слив готов. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак