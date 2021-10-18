Рецепт домашнего кетчупа из слив от Владимира Ярославского

Хватит покупать магазинный кетчуп, ведь он содержит консерванты. Украинский шеф-повар Владимир Ярославский подготовил для читателей рецепт сливового соуса, который не только отлично подходит к мясу, но и подойдет к рыбе или пасте.

Кетчуп – любимый томатный соус, без которого трудно представить мясные блюда, куриные нагетсы или жареную картошечку.

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Владимир Ярославский приготовил кетчуп с добавлением слив, ароматных специй и помидоров. Благодаря сливам, в кетчупе нет крахмала и есть особые нотки, присущие оригинальному соусу.

Рецепт кетчупа из слив

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 2



Домашний кетчуп из слив / Фото Владимира Ярославского

– 700 г очищенных слив (сорт Венгерка)– 200 г красных помидоров;– 3 зубчика чеснока;– 70 г сахара,– 3 ст. л. яблочного уксуса;– соль,– 50 г воды;– розмарин;– тимьян;– 1 большая палочка корицы;– 15 шт. бутонов гвоздики;– молотый имбирь;– черный и душистый перцы;– молотая паприка.

Приготовление:

Удалите косточки из слив. Переложите мякоть в сотейник. Нарежьте помидоры кусочками и добавьте к сливам.



Продукты для кетчупа / Фото со страницы шеф-повара

Очистите зубчики чеснока от шелухи и отправьте их в сотейник. Посыпьте все сахаром, солью, розмарином и тимьяном, влейте уксус, воду и положите палочку корицы.



Продукты для кетчупа / Фото со страницы шеф-повара

Доведите ингредиенты в сотейнике до кипения на среднем огне. Тушите около 45 минут на медленном огне. Будьте бдительны со сливами. Помешивайте соус, чтобы кожура слив не подгорела.



Приготовление кетчупа / Фото со страницы шеф-повара

Когда все сварилось, испарилось, уменьшилось почти вдвое, выньте корицу и травы. Перебейте смесь блендером в однородную массу. Обязательно перетрите соус через мелкое сито.



Домашний кетчуп / Фото со страницы шеф-повара