Кетчуп – самый известный томатный соус в мире, он очень универсален и его можно использовать во многих рецептах. Очевидно, что самый лучший способ наслаждаться им вместе с картофелем фри или сочным мясом.
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Рецепт домашнего кетчупа
Время: 4 часа
Порций: 14 банок по 330 миллилитров
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Ингредиенты:
- 10 килограмм сладких помидоров;
- 1,5 килограмма лука;
- 15 зерен душистого перца;
- 8 лавровых листьев;
- 4 гвоздики;
- 1 столовая ложка молотого перца;
- 3 столовых ложки каменной соли;
- 1 столовая ложка молотой корицы;
- 0,5 стакана яблочного уксуса;
- 4 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Помойте помидоры, удалите плодоножки и испорченные частицы помидоров.
- Разрежьте помидоры и перемолите на домашнем комбайне или ручной мясорубке.
- Добавьте в помидорную массу все специи и начните готовить.
- Накройте крышкой до кипения. После закипания снимите крышку и проварите их еще 1,5 часа, пока из них не выпарится вода.
- Перемешивайте примерно каждые полчаса. В зависимости от сочности помидоров и желаемой консистенции кетчупа, такой соус можно варить до 7 часов. Чем дольше варить помидоры, тем гуще будет кетчуп.
- Когда помидоры загустеют, добавьте очищенный и нарезанный на мелкие кубики лук и проварите вместе с помидорами еще 1 час.
- По желанию пропустите кетчуп через сито, но если хотите сохранить неоднородную консистенцию, можно пропустить этот этап.
- Разлейте соус в простерилизованные банки и плотно закрутите.
Кто изобрёл кетчуп?
Ранние версии кетчупа не делали из помидоров. Соусы тогда варили на основе грибов, орехов или фруктов. До 19 века термин "кетчуп" мог касаться любого соуса с густой консистенцией. Изобретение кетчупа на основе томатов в 1812 году приписывают американскому ученому Джеймсу Мизу.